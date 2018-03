Úřad smetl stížnost primátorky, aktivista ji mohl nazvat „malým Babišem“

Stížnost Raškové se týkala výroků Jakuba Čecha, které zazněly při informování o projednávání pronájmu městských prostor pro Střední školu automobilní Prostějov.

Konický úřad, který záležitost řešil místo prostějovského kvůli možné podjatosti, mimo jiné poukázal na to, že podle ustálené judikatury založené na rozhodnutí Nejvyššího soudu má primátorka jakožto aktivní osoba veřejného života nižší úroveň ochrany osobnosti a musí počítat s vyšší mírou a intenzitou kritiky, byť může být v některých případech nepřesná či nespravedlivá.

„Kritika obviněného měla vždy svůj reálný podklad,“ konstatoval úřad mimo jiné v usnesení.

Stížnost uváděla, že Čech znevážil postavení Raškové jako úřední osoby, ublížil jí na cti a také ji nepravdivě obvinil z přestupku. Podle rozhodnutí konického úřadu ale výroky v článcích v místních novinách či na Čechově facebookovém profilu nejsou přestupkem.

„Rozhodnutí samozřejmě vítám. Od začátku jsem tvrdil, že jsem se ničeho nedopustil, protože všechno, co jsem uvedl, je pravda. Bylo to absurdní, protože mi kladli za vinu, že jsem vycházel z oficiálního dokumentu na webu města, a dále mě vinili za výrok, že ho zfalšovali, když ho opravdu zpětně upravili, aniž by uvedli proč nebo jak,“ komentoval verdikt Čech.

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o reakci na rozhodnutí i primátorku Raškovou, ta ale uvedla, že se k záležitosti už nechce vyjadřovat.

Po Čechovi mimo jiné původně chtěla i padesátitisícové odškodné, což však přestupkové řízení neumožňuje a žádost tak posléze stáhla. Podala nicméně také trestní oznámení, kterým se policie dosud zabývá.

Čech úspěšně bojoval s radnicí či politiky už několikrát

Spor souvisí s červnovým zasedáním prostějovských radních, kteří tehdy projednávali pronájem městských prostor pro Střední školu automobilní, ve které je primátorka společně se svým manželem spolumajitelkou a jednatelkou. Ve věci sice nehlasovala, ve zveřejněném zápisu však nebylo uvedeno, že by oznámila střet zájmů, jak to nařizuje zákon.

Toho si všiml Čech, napsal o tom článek do místních novin a upozornil také další média. Navíc též oznámil porušení zákona na krajský úřad.

Na stránkách města se o pár dní později objevila druhá verze zápisu už s doplněnou informací, že Rašková střet zájmů oznámila. Na dalším zasedání prostějovských radních v polovině července pak vznikla dokonce třetí verze zápisu, když radní provedli změnu tak, aby formulace konečně přesně odpovídala požadavkům zákona o střetu zájmů.

Mezitím však o celé věci vyšlo několik textů v místním tisku a v dalších médiích a příběh o třech verzích jednoho zápisu začal žít na sociálních sítích. Podle primátorky ale články vycházely z nepravdivých informací v době, kdy už byl zápis změněn. Trvala na tom, že střet zájmů řádně oznámila, což potvrdili i další členové rady.

„Nepravdivými informacemi jsou zejména tvrzení o tom, že jsem neohlásila střet zájmů, že zápis byl zfalšován a že jde o můj byznys, v důsledku čehož mě Jakub Čech označuje za ‚malého Babiše‘. Zcela mě dehonestoval v očích veřejnosti. Obdržela jsem spoustu SMS zpráv a e-mailů, v nichž jsem sprostě urážena a pomlouvána,“ uvedla loni primátorka.

Čech to odmítal s tím, že když připravoval texty a oznámení o přestupku, vycházel z oficiálního zápisu z jednání rady, který byl po několik dní zveřejněn na webu města. Na své straně měl mimo jiné i komentář ministerstva vnitra, které konstatovalo, že pokud se město rozhodne zveřejňovat zápisy ze schůze rady města, musí bez dodatečných úprav odpovídat originálu.

S prostějovskou radnicí aktivista Čech válčí už několik let. Proslavil se ještě jako patnáctiletý, když vyhrál spor s městem, které mu odmítlo dát informace o kontroverzním projektu přestavby centra. Později zase mimo jiné dosáhl toho, že dva náměstci primátorky a jedna radní byli za neoznámení střetu zájmů v souvislosti s dotacemi pro tělovýchovnou jednotu potrestáni za přestupek.