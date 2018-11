Z předzahrádek zmizí reklamy, prostějovští kavárníci se bouří

Nová pravidla pro předzahrádky a místa pro kuřáky v centru Prostějova schválila před časem dosluhující městská rada na svém posledním zasedání.

Radní tak chtějí stanovit jasná pravidla a narovnat podmínky mezi začínajícími a již zavedenými provozovnami a zároveň kultivovat vzhled dochovaného starého jádra Prostějova, kde se nachází památková zóna.

„Historické prostředí vyžaduje nejen ochranu své struktury, jako jsou urbanistické založení, uliční síť nebo parcelace, ale i péči o drobný, zdánlivě nicotný detail. Právě ten mnohdy dokáže hluboce snížit vnímání historického prostředí,“ vysvětlil vedoucí oddělení památkové péče na prostějovském magistrátu Marek Perůtka.

Nové zásady město připravuje již několik měsíců a přihlíželo k podobným opatřením v dalších městech České republiky, jako jsou Praha, Brno, ostravská Poruba, Plzeň nebo Olomouc.

Pryč s reklamními slunečníky i plastovými stoly a židlemi

Radnice tvrdí, že už v dubnu letošního roku spustila informační kampaň a kromě toho obeslala všechny provozovatele předzahrádek na území městské památkové zóny s výzvou, aby se k návrhu vyjádřili, pokud mají nějaké námitky nebo pochybnosti.

„Do dnešního dne se z provozovatelů předzahrádek nikdo nevyjádřil,“ konstatoval šéf památkářů Perůtka.

Hlavním důvodem nových pravidel je podle něho omezení reklamy v centru Prostějova. Město nechce, aby kavárníci na předzahrádkách používali reklamní slunečníky různých pivovarů v pestrých barvách, a hodlá také podpořit tradiční materiály a odbourat plastové židle a stoly.

„To jsou dvě nejdůležitější věci, jak kultivovat prostředí městské památkové zóny,“ uvádí Perůtka.

Provozovatelé předzahrádek jsou ovšem z chystaných opatření nešťastní.

„V jiných městech to může být různorodé, barevné a úžasné a tady budujeme jakousi uniformitu. Pokud bychom museli všechno pořídit nové, tak nás to finančně zruinuje. Slunečníky teď máme od dodavatele béžové a přírodní a nevím, co s nimi budeme dělat. Desetitisíce korun na nové nemáme, protože jsme malá kavárnička,“ stěžuje si vedoucí kavárny Avatarka na hlavním prostějovském náměstí Iva Polická.

Doufá, že opatření není ještě definitivní a bude se měnit. „My to děláme pro lidi a jsme z toho naštvaní. Je tam totiž i spousta dalších regulací, třeba o schovávání stolů, což nás bude zbytečně zatěžovat,“ zlobí se Polická.

„Fosforeskující výlohy jsou stokrát horší“

Nespokojená je i vedoucí další kavárny v centru Prostějova, Jitka Čechová z Cocktail Café. Upozorňuje na to, že město neměří všem stejným metrem.

„Je to nesmysl. Když se podívám do výloh ve městě, všude je nějaká reklama. Zrovna naproti máme fialové a fosforeskující reklamní sdělení a to je, myslím, stokrát horší než naše slunečníky. My máme deštníky celé bílé a reklama je napsaná jen na boku. To by nemělo nikomu vadit,“ argumentuje vedoucí kavárny.

Město provozovatelům předzahrádek nové deštníky nezaplatí, přitom jeden stojí desetitisíce.

„To je dost peněz a my jich tady máme pět. Byla jsem nedávno v Brně a Olomouci a tam to funguje normálně,“ dodává Čechová.

Město však trvá na svém. „Tato pravidla bereme jako ochranu památkových hodnot historicky cenného území a kultivování veřejného prostoru. Podle našeho názoru tímto přístupem poskytujeme rovné příležitosti všem podnikajícím subjektům,“ sdělil Zdeněk Fišer, který byl v době vzniku nové normy náměstkem primátorky Prostějova a po komunálních volbách zůstal členem rady.

Příští rok město pokládá za testovací období, kdy provozovatelé mohou v některých případech požádat o výjimky na dříve pořízené vybavení. Se striktním uplatňováním nových pravidel pak Prostějov počítá od 1. ledna 2020.