Před třemi lety je ANO nechtělo kvůli kodexu, teď jsou podnikatelé radními

Start raketové kariéry se Sklenkovi s Karšulínem povedl díky tomu, že byli nakonec přijati do místní buňky v Kralicích na Hané, odkud prošli na kandidátku pro letošní volby v Prostějově. Hlasy voličů je pak vystřelily až do nejvyšších pater komunální politiky. Nový primátor František Jura z ANO jejich angažmá na radnici obhajuje.

„Do prostějovské organizace se nedostali, protože je odmítla skupina lidí, s kterou jsme se později rozešli,“ tvrdí.

Na jaře 2016 z místní buňky skutečně odešla zhruba třetina členů včetně tří zastupitelů. Zdůvodnili to tím, že se hnutí odchýlilo od svých zásad.

Letos ANO volby ve městě vyhrálo. A na kandidátce u toho byli i Sklenka s Karšulínem, které prosazoval druhý muž hnutí a pravá ruka premiéra Andreje Babiše Jaroslav Faltýnek.

Jura si za oběma nováčky stojí podle svých slov i proto, že nikdy nebyli trestně stíhaní, mají čistý trestní rejstřík a nečelí například ani exekucím.

„To je pro mě zásadní a rozhodující,“ uvedl.

Podnikání končilo firmami v konkurzu

Na Sklenkovi dříve části členů vadily jeho podnikatelské aktivity. Figuroval totiž v řadě firem spojených s předlistopadovým šéfem SSM na Prostějovsku Josefem Adamcem, které se věnovaly obchodu, lesnictví, parašutismu či podnikání okolo pohonných hmot a benzinových stanic.

Třeba společnost Inteko, kterou zakládal další vlivný předlistopadový komunista Robert Větr, provozovala čerpací stanici v Konici. Řada těchto firem postupně skončila v likvidaci a některé po sobě zanechaly obří dluhy. Soudy pak musely návrhy na konkurz nebo insolvenční návrhy zamítat „pro nedostatek majetku dlužníka“.

Sklenka s Adamcem měli například firmu Falcon Group, která skončila v krachu na přelomu století.

„Dluhy této společnosti dosáhly řádově desítek milionů,“ potvrdila MF DNES koncem roku 2000 konkurzní správkyně Falcon Group Zdeňka Reková.

Také druhý nový radní Karšulín podnikal. Od roku 1997 byl se Sklenkou a Adamcem ve firmě Valcom CZ. Podle obchodního rejstříku se firma zabývala obchodováním s pohonnými hmotami a provozováním čerpacích stanic. I ona se v roce 2003 ocitla v konkurzu, který skončil o šest let později. Dodnes je nicméně firma Valcom CZ v rejstříku stále živá.

Parašutismus jako bezpečnostní riziko

Sklenka s komunální politikou nepřichází do kontaktu poprvé a vše nasvědčuje tomu, že si vždy dokázal vybudovat velmi dobré kontakty.

V minulosti figuroval také ve sdružení Falcon, které v roce 2000 dostalo od prostějovské radnice téměř půlmilionovou dotaci poté, co tehdejší místostarostové z ČSSD Božena Sekaninová a Miroslav Pišťák absolvovali právě u Falconu seskok padákem. Spolek sídlil na místním letišti a dušoval se, že si oba politici vše platili sami.

Pozoruhodná však byla ještě další okolnost kolem Falconu. Vyšlo totiž najevo, že pro vojenské útvary hloubkového průzkumu a speciální jednotky výsadkářů sídlící na stejném letišti představoval spolek vážné bezpečnostní riziko. Pořádal totiž seskoky padákem s neprověřenými lidmi z arabských států jako například Omán či Alžírsko.

„Jedním z důvodů, proč jsme chtěli Falcon přesunout na druhou stranu letiště dál od kasáren, bylo i to, abychom co nejvíce omezili přístup zahraničních návštěvníků k vojenským objektům,“ potvrdil tehdejší velitel místní posádky Miroslav Žižka.

„Nebyli trestaní ani stíhání, takže nebyl důvod je nevzít“

Sklenka se s MF DNES o své minulosti odmítl bavit. „Nemám na vás čas,“ odsekl.

„V ANO jsme tohoto člověka původně nemohli dát na kandidátku, protože to nebylo v souladu s naším etickým kodexem, a najednou je v radě města. To je pro mě naprosto nepřijatelné,“ sdělila na ustavujícím zastupitelstvu bývalá členka ANO Hana Naiclerová.

Karšulín, který se v poslední době angažoval ve výkupech pozemků pro obchvat Prostějova, zase tvrdí, že si standardně podal přihlášku do hnutí, absolvoval obvyklou čekací lhůtu a byl přijat. Z dozorčí rady zkrachovalého Valcom CZ podle svých slov už před lety vystoupil, dodnes se však tato skutečnost neobjevila v obchodním rejstříku. Jaké dluhy po sobě společnost zanechala, nicméně Karšulín neví.

„Dovoluji si nabídnout zodpovědnost, čestnost a důsledné hájení zájmů města a potřeb občanů,“ prohlásil těsně před volbami do rady.

Za Sklenkou s Karšulínem stojí i šéf hnutí ANO na Prostějovsku Zdeněk Šestořád. Oba měli podle něj spory se skupinou členů okolo Naiclerové, proto do ANO vstoupili v Kralicích na Hané.

„V ANO ale není technicky možné, aby se to stalo bez vědomí oblastní organizace,“ podotkl. Zároveň řekl, že nezná důvody, proč společnosti okolo Sklenky a Karšulína skončily.

„Ti lidé ale nikdy nebyli trestně stíhaní a nedopustili se ničeho, co by bylo v rozporu se zákonem. Nebyl důvod je do ANO nevzít,“ dodal.