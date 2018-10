Nájemní smlouva na stavbu obchodní galerie v Prostějově neplatí, řekl soud

„Záměr na pronájem pozemků byl vyhlášen za určitých podmínek. Pokud nejsou naplněny ve smlouvě, je to obcházení zákona,“ vysvětlil soudce František Jurtík, který se případem zabýval.

Problém je v tom, že v záměru, který město Prostějov před lety vyhlásilo, byl stanovený konkrétní termín do konce loňského roku.

V uzavřené nájemní smlouvě se však termín platnosti smlouvy automaticky prodlužuje podle určitých podmínek. Rozdíl byl podle soudu také v celkové výměře pronajímaných pozemků.

Společnost Manthellan, která vyhrála výběrové řízení, u soudu argumentovala tím, že po celou dobu jednala v dobré víře a pravidelně platila nájemné ve výši statisíců korun ročně. Advokát Manthellanu upozorňoval na to, že bez konkrétního termínu do konce loňského roku nájemní smlouvu schválilo městské zastupitelstvo v Prostějově.

„Společnost Manthellan podá proti dnešnímu rozsudku odvolání,“ reagoval mluvčí společnosti Juraj Aláč.

Manthellan chce v centru Prostějova postavit obchodní galerii s podzemními garážemi pro 250 aut a se dvěma patry obchodů a kaváren.

Na místě dnešního parkoviště by vyrostl také kulturní sál minimálně pro 500 lidí. Jde o stejnou skupinu vlivných a bohatých podnikatelů, kteří stojí i za olomouckou Šantovkou nebo podobným projektem v Teplicích.

Soudní spory zdaleka nekončí, oba bude rozhodovat krajský soud

Soudce připustil, že ustanovení zákona jsou v této souvislosti přísná. „Slouží však ke kontrole veřejné správy například ze strany občanů,“ vysvětlil Jurtík.

Soud si je podle něho vědom také toho, že rozhodnutí o neplatnosti nájemní smlouvy může vyvolat řadu dalších sporů a žalob, protože investor už věnoval na přípravy celého projektu mnoho peněz.

„Tato skutečnost však nemůže mít vliv na platnost smlouvy,“ prohlásil Jurtík.

Prostějovský soud už v minulosti zrušil smlouvu mezi městem a investorem o samotné výstavbě obchodní galerie. Argumentoval podobně jako nyní, tedy že uzavřená smlouva neodpovídala vyhlášenému záměru. Oba případy jsou zatím rozhodnuté jen nepravomocně, dále se jimi bude zabývat Krajský soud v Brně.

Prostějovská radnice rozsudek přivítala. Město je přesvědčeno, že nájemní smlouva skončila k 31. 12. loňského roku a soud mu nyní dal za pravdu.

„Je to příznivá zpráva. Pro město by to znamenalo, že pozemky budou volné a bez ohledu na další soudní spory by se s nimi dalo něco dělat. Aspoň tam zasít trávu, zasadit kytky a nějak je upravit,“ radovala se primátorka Prostějova Alena Rašková. Centrum města by si podle ní konečně zasloužilo odpovídající péči.

„Přitom hlavní náměstí máme opravené, ale hned vedle jsou plochy a tržnice, které opravy nutně potřebují. Byla bych ráda, kdyby to bylo co nejdříve a nemuselo se několik let čekat na rozhodnutí odvolacího soudu,“ povzdechla si primátorka.

V centru by mohlo například vzniknout nové nábřeží

Lídr opozice Aleš Matyášek je rovněž přesvědčen, že rozhodnutí soudu je dobrou zprávou pro Prostějov. I on by si přál co nejrychlejší ukončení sporů s investorem, aby se prostory v centru konečně uvolnily.

„Pak bychom tam mohli udělat důstojné prostředí, které městu bude slušet. Samozřejmě mě bude zajímat, jak se k tomu postaví nová rada města v souvislosti se zachováním a opravami Kulturního a společenského centra a jestli dá na podněty zastupitelů a opozice,“ řekl Matyášek.

„Byl bych rád, kdybychom ten prostor dali dohromady společně, aby to skutečně bylo ku prospěchu. Už žádné developerské megalomanie,“ dodal.

Jeden z návrhů obsahoval například myšlenku, že by se v prostoru bývalé sodovkárny, kde je nyní parkoviště, otevřel Mlýnský potok, jenž v současné době teče kanalizací v podzemí. Prostějov by tak získal nábřeží přímo v centru města.