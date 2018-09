Není v tom háček, ale chceme na radnici změnu hájí byznysmen dary stranám

Velká proměna centra Prostějova, která má kromě obchodní galerie zahrnovat i kulturní sál a podzemní parkoviště, se před lety zadrhla a v poslední době situace přerostla v otevřenou válku Manthellanu s radnicí, která začala zpochybňovat smlouvy o investici uzavřené téměř před deseti lety.

Strany na padesátitisícový dar vesměs reagovaly tak, že peníze od Morávka nechtějí a vrátí je. Některé pak takový sponzoring označily rovnou za pokus o korupci. To Morávek v rozhovoru pro MF DNES, který kvůli jeho pobytu v zahraničí vznikal přes e-mail, odmítá.

Koho vlastně napadlo věnovat padesát tisíc korun osmi politickým stranám a hnutím v Prostějově kromě ČSSD?

Deset let se snažíme realizovat projekt, na který město Prostějov vypsalo soutěž, my ji vyhráli a máme uzavřené platné smlouvy. Poslední rok s námi radnice nekomunikuje už vůbec. Takže jsme byli v zoufalé situaci, kdy platíme městu nájem za pozemky, na kterých nemůžeme stavět, a nikdo s námi nehovoří. Tudíž nás logicky napadlo, že jediné, co pomůže, je nové vedení města. Proto jsme chtěli podpořit všechny, kteří mají v programu alespoň něco rozumného pro rozvoj Prostějova. S výjimkou ČSSD, která ústy primátorky tvrdí, že s námi dialog vede. Přes právníky. To je přece absurdní.

Od počátku vám ale přece muselo být jasné, že politici a veřejnost budou takový dar vnímat jako pokus o ovlivnění stran, v horším případě rovnou jako pokus o podplácení?

Proč myslíte? Za prvé: podpořili jsme i uskupení, která se k projektu v současné podobě staví negativně. To je po tak dlouhém čase přirozené. Ale aspoň se k němu nějak staví. Různé názory můžete řešit diskusí. Ale je třeba tu diskusi vést a respektovat platné smlouvy. Za druhé: podpořili jsme strany zcela veřejně darem na jejich transparentní účty. Jasně jsme řekli, že si žádné podmínky neklademe, že v tom není žádný háček.

V kuloárech se však živě spekuluje o tom, co jste takovým sponzoringem těsně před komunálními volbami doopravdy sledovali. Takže co jste tedy sledovali?

Chceme změnu na radnici. Stejně jako polovina obyvatel Prostějova. Prostě věříme, že nové politické reprezentaci bude záležet třeba na tom, aby se v centru dalo konečně důstojně parkovat, aby tam vzniklo něco nového, smysluplného a že s námi začne mluvit. Transparentní dary politickým stranám jsou přitom jediným způsobem, jak podpořit ty, o kterých věříte, že nějakou změnu přinesou. Svůj účel to splnilo, jelikož několik uskupení se nám již ozvalo a bavit se s námi chce.

Pokud jde o samotný projekt obchodní galerie v centru, v jaké je nyní fázi? Už máte územní rozhodnutí?

Máme dokumentaci pro územní rozhodnutí a jsme připraveni k jejímu projednání. K tomu, aby projekt mohl získat územní rozhodnutí je ale nutná součinnost města, která je v tuto chvíli nulová.

Příprava projektu už trvá nesnesitelně dlouho. Změnit územní plán je přitom otázkou dvou tří let, nikoliv téměř deseti. Proč vám trvá příprava tak dlouho?

Máte pravdu, trvá to nesnesitelně dlouho. Pokud by se město drželo platné smlouvy, Galerie Prostějov by již stála a sloužila občanům města. Budu se opakovat, ale důvodem takového prodlení je jednak nesoučinnost města ale i to, že nám v průběhu let například změnili územní plán tak, že projekt na něm nešel realizovat. Od prosince minulého roku je projekt v souladu s územním plánem, nicméně město začalo tvrdit, že smlouvy jsou neplatné. Jednoduše, někteří představitelé města činí různé obstrukce, abychom nemohli normálně pracovat. O jejich motivech nechci spekulovat.

Smlouva, kterou jste uzavřeli s městem, neobsahuje závazek na vybudování sálu. To je evidentně v rozporu s vyhlášeným záměrem. Smlouva je proto podle některých názorů neplatná. Jak to chcete řešit?

Projekt Galerie Prostějov sál obsahuje a počítá s ním i aktuálně připravená dokumentace pro územní rozhodnutí. Nikdy to nebylo jinak, to je na té celé věci to absurdní. Veškeré snahy o jednání s cílem vymyslet kulturní sál a jeho uspořádání vyzněly do ztracena. Nakonec jsme se dočkali žaloby, kterou iniciovala naše konkurence. Není to zvláštní? Co se smlouvy týká, tak ta je jednoznačně platná. Probíhá soudní řízení a do jeho konce tomu ani nemůže být jinak. To že někteří politici prohlašují opak, je bohužel důkazem o jejich neznalosti právního systému.

Ve vyhlášeném záměru byl stanovený termín do 31. 12. 2017. Ten jste ovšem nedodrželi...

V uzavřených smlouvách je obsažen mechanismus posunu tohoto termínu například z důvodu nesouladu s územním plánem, což se přesně stalo. Zjednodušeně řečeno. Termín je podle smluv prodloužen o dobu, kdy neexistoval územní plán vhodný pro realizaci projektu. Kdo tomuto chce porozumět, musí si pečlivě přečíst smlouvy včetně dodatků. Samotná informace o konečném termínu 31. 12. 2017 je vytržená z kontextu.

Řada politiků a stran chce z celého projektu vycouvat proto, že je deset let zastaralý a neodpovídá podle nich současným potřebám města. Jak chcete dál postupovat?

Víte, co je zajímavé? Na základě čeho se politici domnívají, že toto je názor veřejnosti. Nechali jsme si zpracovat studii, která potvrdila to, že naprostá většina obyvatel Prostějova chce, aby obchody a služby byly v centru města. Přemýšlím tedy, koho zastupují. Co se týká projektu, tak jeho aktuální podoba vychází z našich zkušeností a je v souladu s aktuálními trendy. Byli bychom sami proti sobě, pokud bychom prosazovali něco, co nebude fungovat.