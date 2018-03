Kraj odvolal šéfa muzea kritizovaného kvůli kavárně i zásahům do výstav

Kraj Zádrapu odvolal s okamžitou platností. „Ředitele muzea odvolala Rada Olomouckého kraje. Důvodem byly dlouhodobě neuspokojivé pracovní výsledky,“ potvrdila mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

„Řízením Muzea a galerie v Prostějově byla pověřena paní Kamila Husaříková, a to do doby, než bude vybrán nový ředitel. Výběrové řízení bude vypsáno co nejdříve,“ dodala Knajblová. Husaříková doposud Zádrapovi dělala zástupkyni.

Zádrapa uvedl, že důvody svého odvolání nezná. „Odvolání nemělo žádné zdůvodnění, předali mi ho dva úředníci a cílem je úplně mě propustit z práce, ne jen odvolat z funkce. Před odvoláním se mnou nikdo nejednal a po něm taky ne, takže se k tomu mohu těžko vyjádřit. Nic o tom nevím,“ reagoval.

Ředitelem prostějovského muzea se stal v roce 2014, předtím byl vedoucím památkářů na prostějovské radnici a kandidátem ČSSD v komunálních volbách v Prostějově.

Zakázaný koncert či konec oblíbené kavárny. Přešlapů přibývalo

Už vstup do funkce se však Zádrapovi nepovedl. Poté, co ČSSD po volbách vzala v Prostějově do koalice KSČM, nechvalně proslul zákazem koncertu proti komunistům na prostějovské radnici, který se měl uskutečnit v kavárně ve Špalíčku. Kavárnu měli v té době v pronájmu soukromí provozovatelé, Špalíček ovšem patří muzeu.

Pár měsíců na to navíc Zádrapa ze Špalíčku vyhnal i oblíbené kavárníky, což ve městě strhlo vlnu nevole. Prostory zůstaly dlouhé měsíce uzavřené a provoz se zde podařilo obnovit až po dvou letech loni v létě.

Zádrapa si však z kavárny udělal tak trochu soukromý byznys. Ačkoli šlo o zařízení Muzea a galerie v Prostějově, jako odpovědnou zástupkyni pro hostinskou činnost ředitel muzea najal svou vlastní manželku Gabrielu.

To však nebyly jediné přešlapy, kvůli kterým se o působení Zádrapy začal zajímat zřizovatel prostějovského muzea – olomoucké hejtmanství. Po nástupu do funkce mimo jiné ořezal expozici Jiřího Wolkera. Ačkoli tam na exkurze chodily zájezdy a především školy, Wolker musel ustoupit plastovým letadélkům.

Na čas zmizela i expozice o světoznámém rodákovi Husserlovi

Prostějov přitom právě v těchto týdnech žije projektem Wolker, který vyvrcholí za pár dní v době výročí básníkova narození odhalením lavičky Jiřího Wolkera. Projekt kromě toho zahrnuje také odhalení pamětní desky nebo výstavu plakátů.

„Je to katastrofa a hanba města,“ glosoval přístup muzea autor projektu Wolker, sochař Miloš Karásek.

Macešsky se navíc Zádrapa zachoval také k vůbec nejvýznamnějšímu prostějovskému rodákovi, světoznámému filozofovi Edmundu Husserlovi. Expozice o zakladatelovi fenomenologie Husserlovi a výstava o jednom z největších židovských ghett na Moravě s názvem Z prostějovského ghetta téměř na dva roky ze zdejšího muzea úplně zmizely.

„Obě výstavy už jsou naštěstí zpět na jiném místě v muzeu. Expozice o Husserlovi je pro město zásadní. Nad tím, že v Prostějově nebyla veřejně přístupná, si mi posteskl i pan profesor Blecha, který se na ní autorsky z velké části podílel. U nás je to v současnosti jeden z nejlepších znalců Husserlova díla. Naštěstí se to už změnilo,“ nechápal například profesor Václav Kolář, jedna z největších osobností polistopadové historie města Prostějova.

Zaměstnanci muzea nechtěli konec svého šéfa komentovat, původní provozovatelé kavárny uvedli, že i kdyby se naskytla ta možnost, do Špalíčku už se vrátit nechtějí.