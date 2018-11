Do prostějovského muzea se vrátí kavárníci, Wolkerovu výstavu čeká oživení

6:52 , aktualizováno 6:52

Prostějovské muzeum se poté, co kraj na jaře odvolal ředitele Daniela Zádrapu, vrací do původního stavu. Obnoví některé zrušené či ořezané expozice a do pronájmu jde opět kavárna ve Špalíčku.