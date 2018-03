Prostějov nemá přispívat hale sportovního bosse, studie s tím ale počítá

Studie proveditelnosti, kterou má MF DNES k dispozici, v kapitole provozní rizika uvádí, že „provoz projektu bude zahrnut do provozních výdajů spolku, jehož členy jsou město Prostějov a Olomoucký kraj, a do finančních plánů jeho členů“.

Problém je, že město nikdy nic takového neslíbilo. „Ve studii se dočítáme, že město Prostějov se zavázalo jako člen spolku ve svém finančním plánu poskytovat nějaké prostředky na provoz centra. Já se ptám, jakým rozhodnutím nebo kdy o tom bylo zastupitelstvo informováno, že se město k něčemu takovému zavazuje,“ zlobí se členka opozice Hana Naiclerová.

Primátorka Prostějova Alena Rašková potvrdila, že město žádný podobný slib ohledně budoucího financování provozu sportovního centra nedalo.

„Materiály, které jsem měla k dispozici, se bohužel liší od toho, co je na ministerstvu školství. Je mně to velice líto, ale já jsem to opravdu nevěděla a budu po svých kolezích požadovat vysvětlení. Pro mě je to také překvapení a chci zjistit, proč se to stalo a jak se to stalo,“ sdělila překvapeným zastupitelům.

Studii proveditelnosti zpracovávala olomoucká společnost RPSC ideas, která nyní od problému dává ruce pryč.

„Finální podoba studie proveditelnosti vždy podléhá schválení či případným úpravám ze strany objednatele,“ sdělil ředitel oddělení regionálního rozvoje RPSC ideas Tomáš Vytásek.

Studie se může měnit a doplňovat, zní z kraje i klubu

Halu staví spolek Prostějov olympijský, kde jsou členy kromě města i Olomoucký kraj a Tenisový klub Miroslava Černoška. Odpovědi na dotaz MF DNES, jak je možné, že se ve studii proveditelnosti objevilo nepravdivé tvrzení, se kraj i klub vyhnuly. Místo toho začaly studii zpochybňovat.

„Studie jsou naprosto otevřené dokumenty, které se především v kapitole provozní náklady upřesňují a budou upřesňovat v návaznosti na program ministerstva školství v oblasti provozu i údržby, který je v etapě dokončení,“ tvrdí mluvčí Tenisového klubu Petr Chytil.

„Studie není dogma, je to předpoklad, proto se jmenuje studie. Může se samozřejmě měnit a průběžně doplňovat na základě měnících se okolností projektu. Studie nebyla nutnou podmínkou k udělení dotace,“ dodává.

Hejtman Ladislav Okleštěk uvedl, že ve studii proveditelnosti je uveden možný způsob financování.

„Ve studii je uvedeno, že provoz projektu bude zahrnut do provozních výdajů spolku a do finančních plánů jeho členů. Není to však blíže specifikováno,“ sdělil.

Podle něj se v současné době zpracovávají varianty financování a studie proveditelnosti bude na základě výběru nejvhodnější varianty upravena a poskytnuta ministerstvu školství.

Ministerstvo je zatím v klidu, bude čekat na oficiální rozhodnutí

Ministerstvo školství, které centru udělilo dotaci přes 116 milionů korun, zatím projekt obhajuje.

„Citované informace ze studie proveditelnosti nepovažujeme za lživé, neboť vycházejí ze stanov spolku, se kterými všichni zakladatelé vyjádřili souhlas a které jsou pro ně závazné,“ uvedla mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Stanovisko primátorky Prostějova pak ministerstvo považuje za „určitou formu postoje“, podle kterého by pro úhradu budoucích provozních nákladů centra měly být maximálně využívány jiné zdroje než příspěvky členů.

„Rozhodující z pohledu ministerstva budou výhradně faktické kroky učiněné valnou hromadou spolku Prostějov olympijský. Ministerstvo každopádně sleduje naplňování podmínek dotace,“ dodala Balážová.

Stavbu provází půjčka na dobré slovo či otazník nad splácením

Olomoucký kraj i město Prostějov projekt víceúčelové haly od počátku podporují.

„Další sportovní hala bude ku prospěchu všech, protože se uvolní jedna tělocvična. Jednou jsme dostali dotaci, stavba je rozestavěná a buďme rádi, že se dokončí,“ řekla Rašková.

Také opozice tvrdí, že proti stavbě sportovní haly nic nemá, kritizuje však netransparentnost projektu. Vadí jí, že zastupitelstvo nedostává podstatné informace, nemělo vliv na podobu centra a ani na jeho cenu. Podle opozice jde v podstatě o zastřešený kurt, který je navíc minimálně dvakrát předražený, a hala je o metr až dva kratší, takže se tam nemohou hrát některé turnaje.

Za skandální pak opozice považuje fakt, že si centrum vzalo od Černoškova Tenisového klubu půjčku 23 milionů korun na zahajovací stavební práce, ale Černošek a hejtman Okleštěk půjčku uzavřeli pouze ústně bez písemné smlouvy. Navíc vyšlo najevo, že národní centrum nemá z čeho půjčku splácet.