Opozice v Prostějově založila stínovou radu, chce být víc slyšet

Jedním z důvodů založení stínové rady je podle opozice to, že na prostějovské radnici vládnoucí většina „válcuje“ odlišné názory.

„Budeme se snažit reagovat na informace, které dává rada města, a formulovat svoje názory, které by měly zaznít. Očekáváme, že se nám podaří náš hlas zesílit,“ doufá koordinátor rady Aleš Matyášek.

„Smyslem je nabídnout plně kompetentní alternativu k současnému vedení města,“ dodal další člen Petr Kapounek.

Ve stínové radě jsou nezávislí opoziční zastupitelé a členové TOP 09, Pirátů, Změny pro Prostějov a Strany zelených, kteří mají přesně rozdělené oblasti. Podle Matyáška myšlenka na vznik rady nevznikla ze dne na den, ale zrála delší dobu v řádu měsíců.

„Kdo sleduje jednání zastupitelstva, vidí, že shoda se hledá velmi těžce. Opozice položila na stůl řadu návrhů a některé problémy mohly být řešeny daleko dříve. Chceme, aby náš hlas byl slyšet důrazněji a hlavně aby ho slyšeli obyvatelé města,“ podotkl Matyášek.

„Chceme lidem ukázat, že existují lepší řešení problémů“

Opozice například v prostějovském zastupitelstvu dlouhé roky marně upozorňovala na to, že smlouva o jedné z nejdůležitějších investic ve městě v jeho historii je neplatná.

Věci se ale daly do pohybu až loni před Vánocemi, kdy investor zavřel jediné větší parkoviště v centru Prostějova, kde hodlá postavit obchodní galerii za miliardu korun. Radnici začalo téct do bot, čelila tvrdé kritice a změnila názor. Najala si advokátní kancelář a z celé investice by nyní nejraději vycouvala. Podle opozice ovšem město ztratilo roky času.

Člen stínové rady František Švec upozornil, že neexistuje něco jako patent na rozum.

„Lidem chceme ukázat, že existují i jiné možnosti a způsoby řešení problémů města, které jsou z našeho pohledu lepší a čistější,“ sdělil Švec.

Členové stínové rady mluví například o přehledném financování sportu, participativním rozpočtu, kdy obyvatelé budou moci sami rozhodovat o části investic, transparentnosti radnice, lepší péči o okrajové části Prostějova, digitalizaci nebo zastavení klientelismu na prostějovské radnici.

Vedení města radu neřeší, nejsou v ní navíc všechny strany

Primátorku Prostějova Alenu Raškovou nechává vznik stínové rady klidnou. „Mají na to právo. Opozice se scházela už dřív, tak teď se budou scházet jako stínová rada,“ řekla Rašková.

Vedení města zároveň upozornilo na to, že stínová rada nereprezentuje celou opozici. Chybí v ní ANO, které však v některých případech hlasuje s koalicí, a lidovci.

„Spolupráce v opozici je dlouhodobá a nemusíme ji nikde deklarovat, protože ji deklaruji při hlasování. Podporujeme věci, které jsou pro město dobré, a nezáleží, kdo je navrhuje. Stejně vždy hlasuji podle svého úsudku a nejlepšího svědomí. Z mého hlediska tato platforma není vůbec potřeba,“ vysvětlil lidovec Petr Kousal. Stínová rada podle něj neřeší ani volební spolupráci. Lidovci se už navíc rozhodli, že do voleb půjdou sami.

Koordinátor stínové rady Matyášek připustil, že celá akce se ve volební spolupráci klidně může odrazit.

„Dává to logiku a bude záležet na tom, jak se tato platforma osvědčí,“ míní Matyášek.

Času však vůbec není nazbyt. Opozice totiž chce první kandidáty pro podzimní komunální volby v Prostějově představit již v polovině dubna.

„Se stínovou radou přišli dost pozdě,“ odtušil náměstek primátorky Prostějova Jiří Pospíšil.