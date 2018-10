Podnikatel zabral načerno městskou parcelu, radnice teď kývla na výměnu

V létě před dvěma roky si majitel úspěšné prostějovské firmy MB Tool svévolně oplotil městský pozemek za svou zahradou u přilehlého Čechovického náhonu v místní čtvrti Domamyslice. Jiří Marák tak nejen zabral cizí pozemek, ale zaslepil také veřejnou stezku kolem vody.

Proti jeho postupu protestovali místní lidé, kteří tudy chodili venčit psy, a na odpor se postavil také zdejší osadní výbor. Prostějovský magistrát však dlouhé měsíce nebyl schopen zjednat nápravu. Podnikatel si mezitím na městském pozemku vybudoval dokonce i posezení s grilem.

Členové osadního výboru se však nevzdali a obrátili se i na veřejného ochránce práv, který jim dal za pravdu.

Teprve nyní podnikatel ustoupil, část plotu odstranil a nedávno magistrátu navrhl výměnu dotčených pozemků. Zároveň se zavázal, že na své náklady vybuduje lávku přes Čechovický náhon a také novou stezku na protějším břehu potoka. Zaplatí rovněž veškeré znalecké posudky a všechny poplatky související s výměnou pozemků.

Ztrácely se mi věci, hájil stavbu plotu podnikatel

Marák se v minulosti hájil tím, že veřejnou stezku okolo potoka skrytou za zahradami rodinných domů nevyužívali jen pejskaři nebo sportovci, ale i bezdomovci. Tvrdil, že ze zahrady se mu ztrácely věci, proto postavil plot.

„Část plotu jsem už odstranil a požádal jsem o směnu pozemků, protože jsem zjistil, že potok částečně teče na mém pozemku. Celý případ měl nějaký vývoj a myšlenka, že by lidé mohli chodit na protějším pozemku, mě napadla až později, proto s touto věcí přicházím až teď,“ vysvětlil nyní Marák, proč ustupuje.

Rada města Prostějova již na směnu pozemků kývla. Náměstek primátorky Jiří Pospíšil řekl, že pro město je výhodnější, aby vlastnilo pozemky, které zasahují do koryta potoka.

„Majitel navíc nabídl, že vybuduje most, aby lidé mohli chodit po druhé straně toku. Pokud se někdo zaváže, že na své náklady vybuduje lávku, tak je to myslím pro město přijatelné řešení,“ sdělil náměstek. Pokud by majitel nezaplatil poplatky spojené s převodem dotčených pozemků nebo by lávku a stezku do tří let nevybudoval, celá transakce by pozbyla platnosti.

Klientelismus a špatný precedens, vadí výboru

Členové domamyslického osadního výboru však takové řešení kritizují. Oplocení bylo podle nich od počátku v rozporu nejen s platným územním plánem, ale hlavně s dobrými mravy. A jako černá stavba tedy mělo být kompletně odstraněno.

„Řešení se směnou pozemků nyní vypadá naoko dobře, ale není to tak. Nevzniká tady dobrý precedens. Nepokládáme za vhodné, aby město přistupovalo k řešení ve prospěch člověka, který zcela vědomě již několik let zabírá veřejný pozemek. Je to typický klientelismus,“ zlobí se Zakopal.

„Pokud mu vadilo, že okolo jeho pozemku chodili lidé, tak si musí uvědomit, že bydlí ve městě a ve městě to takto prostě je,“ dodává.

Zakopal zároveň nechápe, proč je stanovena velmi dlouhá tříletá lhůta. Nikdo podle něj také neřeší, jak bude stezka pokračovat na druhé straně a kudy se lidé budou vracet.

„V podstatě jde o legalizaci nezákonného záboru veřejného prostranství, kdy viník ani nebude potrestán,“ kritizuje Zakopal nejnovější podobu dohody mezi městem a podnikatelem.

V minulých měsících se Marák snažil nezákonně postavené oplocení legalizovat. Požádal o dodatečné povolení, o pronájem neoprávněně oploceného pozemku a argumentoval například tím, že se změnilo koryto potoka nebo že zaměření pozemku neodpovídá skutečnému stavu. Osadní výbor Domamyslic byl však vždycky proti.

Jako svého zástupce Marák angažoval bývalého šéfa prostějovského stavebního úřadu a stavební úřad mu dával nadstandardně dlouhé lhůty.

S výměnou pozemků prostějovští radní nakonec narychlo souhlasili krátce před komunálními volbami. Proč však žádost nejprve nedali k posouzení osadnímu výboru, jak bývalo vždy zvykem, nedovedli politici na přímý dotaz MF DNES vysvětlit.

Podívejte se na pozemek, který si podnikatel oplotil: