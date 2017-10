Ministerstvo prověřuje prostějovskou slevu na pozemky pro investora

„Přezkoumáváme podnět, zda byly dodrženy zákonem o obcích stanovené podmínky pro hospodárné nakládání s majetkem města. Byly zpracovány dva znalecké posudky ve zcela odlišné výši a město rozhodlo o prodeji za cenu nižší. Ministerstvo vnitra si proto nechalo zpracovat revizní znalecký posudek,“ vysvětlil mluvčí vnitra Ondřej Krátoška.

Zatímco prodejní cena byla před třemi lety 23,8 milionu, revizní posudek vnitra zní na 30,6 milionu korun. Ministerstvo proto podle mluvčího prověřuje, zda sjednaná cena byla přiměřená.

„Odchylka od ceny obvyklé musí být v případě převodu za cenu nižší než obvyklou zdůvodněna,“ uvedl Krátoška.

Pokud by ministerstvo zjistilo, že prodej pozemků byl v rozporu se zákonem, zahájí dozorový proces, jehož výsledkem může být i zrušení původního usnesení zastupitelstva o prodeji. O tom, jaký by to mělo vliv na uzavřenou kupní smlouvu, by pak musel rozhodnout soud.

„Nyní je třeba kousnout do kyselého jablka a vyvodit odpovědnost. Politickou odpovědnost nese zřejmě náměstek Pospíšil, škoda by měla být následně vymáhána po soudním znalci,“ nabádá Petr Ošťádal z Prostějova, který se případu dlouhodobě věnuje.

Podle soudu byl postup „levnějšího“ znalce chybný

Celá věc je totiž pozoruhodná tím, že v roce 2014 mělo město k dispozici dva posudky od stejného znalce – Františka Kocourka z Prostějova. Závěry se přitom výrazně lišily.

Zatímco první si objednala radnice a cenu pozemků v něm znalec stanovil na 36,4 milionu, ve druhém, který si u Kocourka pro změnu zadala Mubea, došel o čtyři měsíce později k částce 23,9 milionu. A právě za tu pak město půdu prodalo. Ve druhém posudku totiž Kocourek odečetl cenu, kterou by stálo vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Takový postup však nedávno Krajský soud v Brně označil za zcela chybný, protože při oceňování pozemků nelze zohledňovat budoucí náklady. Krajský soud dokonce před časem Kocourka uznal vinným z úmyslného přestupku podle zákona o znalcích a tlumočnících a znalec se proti tomu ani neodvolal (psali jsme zde).

Prostějovský odhadce nemovitostí Kocourek se k celé věci odmítá vyjádřit.

„Bez komentáře,“ reagoval stroze.

Vyjít vstříc investorovi bylo správné, hájí prodej radnice

Náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil je navzdory tomu přesvědčený, že město postupovalo správně.

„Čekáme na stanovisko ministerstva vnitra a na základě toho se rozhodneme, co dál,“ řekl Pospíšil. Radnice se hájí tím, že při prodeji půdy chtěla vyjít vstříc významnému investorovi.

„Mubea je zárukou toho, že slíbená pracovní místa vytvoří. Nechala si zpracovat oponentní posudek, aby se zohlednilo vyjmutí z půdního fondu. Ceny za vyjmutí jsou v Prostějově až desetkrát vyšší než v roce 2010 a znalec to zohlednil,“ prohlásil náměstek.

Společnost Mubea již začala stavbu nové fabriky v průmyslové zóně v Prostějově připravovat. S vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu nedávno souhlasil krajský úřad, firma za to zaplatí okolo 15 milionů korun.

„Máme územní rozhodnutí, požádali jsme o stavební povolení a začali jsme s archeologickým průzkumem. Jsme nejdůležitější zaměstnavatel v regionu, jde o významnou investici, a podpora takové akce je proto rozumná. Bojovali jsme s ostatními regiony a majitel se nakonec rozhodl pro Prostějov. Kupní smlouvu plníme, řádně jsme zaplatili a plníme i veškeré závazky. Investici bychom rádi dokončili,“ potvrdil jednatel společnosti Mubea Miroslav Mikula.

Opozice: Pomoc významné firmě je v pořádku, ale podle zákona

Opozice v prostějovském zastupitelstvu nemá proti samotné pomoci významnému investorovi námitky, postup vedení města ale kritizuje.

„Nám v žádném případě nejde o to, že bychom brojili proti tomu, aby v průmyslové zóně vznikl výrobní areál, ale při rozhodování o prodeji se musí vždy postupovat podle zákona. Takhle je to skandál, protože se potvrdilo naše podezření, že městu vznikla škoda,“ tvrdí opoziční zastupitel František Filouš.

Opozice podle něho prosazovala, aby zastupitelstvo řešilo odpovědnost, ale návrh neprošel. Filouš míní, že pokud město chtělo pomoci, mělo nechat posudek v původním znění a zavázat se k nějaké slevě z kupní ceny.

„To by bylo zvýhodnění ekonomicky významného investora. Teď nezbyde, než abychom se k celé věci vrátili a chránili majetek města,“ dodal Filouš.

Pokud Mubea svoji novou továrnu postaví, bude prostějovská pobočka největším závodem celé skupiny, která má filiálky na téměř třiceti místech po celém světě a zaměstnává více než 10 tisíc lidí. V roce 2015 dosáhla skupina Mubea obratu 1,8 miliardy eur.