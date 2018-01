Šance přímo ovlivnit rozpočet zůstává pro Prostějovany v nedohlednu

Podle jednoho z předkladatelů návrhu Petra Kapounka by díky nové formě rozpočtu bylo možné uskutečnit plány, které by jinak mohly být pod rozlišovací schopnosti vedení města, popřípadě by nikoho z radnice nenapadly.

„Zlepšilo by to důvěru veřejnosti k voleným zástupcům a pomohlo zvýšit zájem obyvatel o věci veřejné,“ argumentuje.

Participativní rozpočet v současné době funguje například v Brně, Děčíně, Semilech nebo v městských částech Praha 7, Praha 8 a Praha 5. „Je zjevné, že participativní rozpočet je možný v různých městech a městských částech bez ohledu na jejich velikost,“ dodává Kapounek.

Poprvé novinku v České republice před čtyřmi lety zavedla Praha 7. Obyvatelé tehdy mohli deset dní tajně hlasovat o vybraných investicích a vybrali si dětské sportovní hřiště v Dolních Holešovicích.

Opozice nyní navrhla zřídit pro přípravu participativního rozpočtu pracovní skupinu. Každý klub v zastupitelstvu by do ní jmenoval jednoho zástupce. ČSSD by jako vítěz voleb měla dva členy.

Místo obyvatel loni vybíraly osadní výbory

Primátorka Prostějova Alena Rašková tvrdí, že se návrhu nebrání. „Někdy kolem roku 2015 jsme se o tom už bavili. Ten návrh mě zaujal a chtěla jsem, abychom se o tom také pobavili. Proběhlo nějaké školení a seminář, kde byli i obyvatelé měst a městských částí Prahy, které to už používaly,“ uvedla.

Vedení města se však později domluvilo, že participativní rozpočet zatím zavádět nebude a o investicích v řádu milionu místo toho nechá rozhodovat osadní výbory jednotlivých místních částí.

„Vyzkoušíme, jakým způsobem k tomu budou osadní výbory přistupovat a jak se k tomu postaví, a pak se k celé věci vrátíme,“ dodala primátorka.

Každý osadní výbor v Prostějově, tedy Vrahovice, Žešov a Čechovice, Domamyslice a Krasice si tak v loňském roce mohl rozhodnout o jednom milionu korun.

„Čechovice, Domamyslice, Krasice chtěly stavební úpravy hřiště. Provádět by se měla úprava stávajícího oplocení pomocí sítí. Následně osadní výbor požadoval vybudování veřejného osvětlení, které by zvýšilo využitelnost hřiště i v krátkých podzimních, zimních nebo jarních dnech,“ vyjmenoval náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Zadání zakázky radní schválili na podzim.

Odložme to, navrhla zastupitelům primátorka

Vznik pracovní skupiny pro participativní rozpočet však primátorka na posledním zasedání městského zastupitelstva navrhla odložit.

Opozice s tím nesouhlasila. „Nevidím důvod, proč to stále posouvat. Bavili jsme se o tom před rokem a nic se nedělo. Náš návrh je pouze o tom, aby vznikla pracovní skupina a aby se tím zabývala. Nebavíme se o jakémkoli závazném hlasování, pouze o zahájení nějakého procesu. Není tady absolutně žádný důvod to opět odkládat,“ snažil se zastupitele přesvědčit předkladatel návrhu Kapounek.

Marně. Kromě opozice hlasovala pro pouze stávající radní Milada Galářová, bývalá předsedkyně osadního výboru ve Vrahovicích. Primátorka přesto tvrdí, že se zavedením participativního rozpočtu vedení města stále počítá.

„Já jsem vůbec nemluvila o tom, že bychom to zamítli. Říkala jsem jen, abychom to odsunuli na příště,“ prohlásila Rašková.

Faktem je, že ČSSD, která na radnici vládne s KSČM a hnutím Pévéčko, ve volebním programu zmínky o zavedení participativního rozpočtu neměla. Slibovala spolupráci s osadními výbory a otevřenou komunikaci s veřejností.