Zdrogovaného řidiče chytili za měsíc už osmkrát, zákazy ho nenapravily

Naposledy narazila hlídka na tohoto řidiče v jednu hodinu v noci na dnešek v Kostelecké ulici v Prostějově, osmatřicetiletý muž seděl za volantem bílé Škody Felicie. Měl pozitivní test na amfetamin a metamfetamin.

„Výsledek zkoušky pro policisty nebyl žádným překvapením, protože tento řidič je jim již velice dobře znám,“ přibližuje policejní mluvčí František Kořínek.

Za uplynulý týden to totiž byla již pátá silniční kontrola, které se tento hříšník podrobil.

„Od 11. srpna 2018 pak dokonce již osmá kontrola se stejným pozitivním výsledkem na zakázané látky. Jednou byl řidič kontrolován v Kostelci na Hané, ostatní kontroly proběhly v Prostějově,“ doplňuje Kořínek.

Řidič při všech kontrolách popřel, že by drogy před usednutím do auta užíval. I přesto však podle mluvčího pětkrát odmítl lékařské vyšetření, které by případný vliv drog prokázalo.

„Další jízdu policisté muži pokaždé zakázali. Nyní je podezřelý z přestupků podle zákona o silničním provozu. Za každý z nich mu hrozí pokuta 25 tisíc až 50 tisíc korun a zákaz řízení na dobu od jednoho roku do dvou let,“ vypočítává Kořínek.