Prostějovskou ulici rozkopává jedna firma za druhou, domluva je nemožná

„Tady to nikdo nechápe. Netrvalo ani čtrnáct dní a ulice byla rozkopaná znovu a my v tom musíme žít. Je tady hluk, prach a nepořádek. Už nás to obtěžuje. Proč to někdo dopustil a proč se práce nesloučily v jeden termín?“ rozčiluje se Hana Nováková, která v klidné ulici poblíž akvaparku v Prostějově bydlí už roky.

„Představte si, že by vám někdo rozkopal chodník před barákem a vy byste ho musel přeskakovat a uklízet. A za týden přišel další a úplně to rozkopal znovu. Asi byste ho hnali lopatou,“ přidává se další obyvatel.

„Kdyby byly čtyři firmy, tak se bude kopat do země čtyřikrát po sobě? To nedává smysl. Přece někde musí sedět příčetní lidé, kteří o tom rozhodují,“ dodává.

Domluva mezi firmami je nemožná

U akvaparku nyní optické kabely opravdu pokládají dvě konkurenční společnosti. Z podstaty věci je mezi nimi domluva velmi těžká, protože platí, že kdo přijde první, má výhodu. Vysokorychlostní kapacitní sítě jsou přitom veřejné liniové stavby, které dostanou povolení téměř vždy.

„V této branži je nesmírně důležité, kdo nabídne v lokalitě služby jako první. Pokud byste budovali sítě a pustili tam konkurenci, tak vlastně svou investici maříte,“ vysvětluje šéf prostějovské firmy Infos Martin Grygar. Zákon by však podle něho zároveň neměl zakazovat, aby někam nemohla přijít konkurenční firma.

„Máme stavební povolení, kopali jsme jako první a se Sprintelem (druhá společnost, která položila své kabely krátce po Infosu, pozn. red.) jsme hovořili, proč se na to nevykašlou. Jedná se jen o pár domů, kde se křížíme, ale tvrdili nám, že už to mají nasmlouvané a že to stejně vykopou,“ říká Grygar.

„Chápu obyvatele, že jsou naštvaní. My máme ve zvyku, když někdo udělá ulici, že většinou jdeme jinam. A to ještě za nějaký čas přijde energetická společnost, která bude rovněž pokládat kabely do země. Tak se to tam rozkope potřetí,“ varuje.

Společnost Sprintel má na celou věc jiný pohled. „My jsme měli v plánu tuto ulici již na podzim minulého roku, ale kvůli počasí a stavební uzávěře jsme to nestihli,“ reagoval obchodní ředitel Jiří Svozil.

„O územním rozhodnutí pro naši stavbu samozřejmě lidé od Infosu věděli. Žádná domluva není možná. Nabídli jsme uhrazení poměrné části nákladů, bohužel jejich podmínky pro nás byly neakceptovatelné. Vedení Infosu tím ničeho nedocílí. Musí jim být jasné, že si to stejně postavíme a tímto postupem jen zlobíme obyvatele,“ dodal.

Nemůžeme s tím nic dělat, krčí rameny magistrát

Prostějovská radnice přiznává, že nemá žádný zákonný nástroj, aby pokládku optických kabelů nebo rekonstrukce sítí nepovolila.

„Takže se může stát, že kabely položí jedna firma a následně přijde druhá, která chodník opět rozkope,“ podotkla mluvčí radnice Jana Gáborová. Tato situace může podle ní nastat dokonce i u chodníku, který byl teprve nedávno opravený.

„V případě, že město ví, kde budou správci sítí pracovat, plánuje podle toho své rekonstrukce a investiční akce. Každopádně odbor správy a údržby má za úkol pečlivě kontrolovat kvalitu chodníků po výkopech, než je přebere zpět,“ doplnila.

Náměstek primátorky Jiří Pospíšil chápe, že se obyvatelé příslušných lokalit zlobí.

„Nejhorší na tom je, jak ze všech stran slyšíte, že za to může město, ale my to opravdu ovlivnit nemůžeme. Ze zákona je musíme pustit, což je špatně,“ řekl Pospíšil a připomněl situaci, kdy zaměstnanci radnice museli v Prostějově krotit dělníky dvou konkurenčních firem, kteří v jedné ulici proti sobě stáli už téměř s vyhrnutými rukávy.

„Nelíbí se nám, když se nedokážou domluvit a přitom vědí, že budou kopat ve stejné ulici. Ale nemůžeme s tím nic dělat,“ krčí rameny náměstek.