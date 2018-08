Úřady kvůli obchvatu vyvlastňují první parcely, nenašly jejich majitele

Výpadovka z Prostějova na Olomouc je jedna z nejzatíženějších komunikací ve městě. Podle posledního sčítání dopravy tudy denně projede 15 tisíc aut.

Plánovaný severní obchvat by část dopravy odvedl, a ulehčilo by se tak lidem v okolí, ale zejména věčně ucpanému centru Prostějova. Kvůli dotacím se s přípravou této veledůležité stavby muselo spěchat.

S drtivou většinou z více než stovky majitelů půdy pod plánovaným obchvatem se úřady dokázaly domluvit na výkupu pozemků. Několik vlastníků se však nepodařilo najít, a tak jim úřady potřebné pozemky seberou bez jejich souhlasu.

„Magistrát města Prostějova jako příslušný vyvlastňovací úřad oznamuje zahájení řízení o vyvlastnění a podle zákona o vyvlastnění nařizuje k projednání žádosti jednání,“ potvrdil vedoucí Stavebního úřadu v Prostějově Jan Košťál.

V tomto případu jde o stometrový pozemek, který vlastní Markéta Vávrová z Brna. Žádost o vyvlastnění podal kraj, který bude obchvat stavět. Opoziční prostějovský zastupitel František Filouš, který se severnímu obchvatu dlouhodobě věnuje, upozorňuje na to, že se zbytečně ztratilo mnoho času.

Úřady totiž přípravu stavby a především výkupy pozemků v minulých letech podcenily.

Opozice: příprava se zanedbala

Věci se daly do pohybu až po vzniku speciální kanceláře, která výkupy rozjela. „Mělo se však začít přesně naopak. Nejprve vytipovat pozemky, u kterých je předpoklad, že bude největší problém s vlastníky, a ty řešit. To se mělo udělat už dávno a dlouho jsme na to upozorňovali,“ je přesvědčen Filouš. Podle něho se tak mohlo alespoň zčásti předejít současným problémům.

Podobný názor má i další prostějovský zastupitel Tomáš Blumenstein. „Vyvlastnění považuji za naprosto krajní věc. Přivítal bych, kdyby se s přípravou obchvatu začalo dřív. Je pravda, že příprava byla zanedbána,“ řekl.

Vyvlastní se pozemky zemřelých

Olomoucký kraj v minulých týdnech podal celkem pět žádostí o vyvlastnění pozemků pod severním obchvatem Prostějova.

„Ve všech případech se jedná o pozemky ve vlastnictví zemřelých osob s nedohledatelnými dědici, takže situaci nešlo řešit jinak než vyvlastněním. U tří vyvlastňovacích řízení nám již byla doručena rozhodnutí, která by měla nabýt právní moci do konce srpna. V případě dvou zbývajících řízení je nařízeno ústní jednání,“ potvrdila Eva Knajblová z kanceláře hejtmana.

V historii Olomouckého kraje je to poprvé, co se někomu úředně zabavuje půda.

Na stavbu obchvatu města Prostějova je v Bruselu připraveno 300 milionů korun dotací, stavět by se mohlo už letos nebo příští rok. Pokud by se tento termín například kvůli výkupům pozemků nestihl, peníze by propadly a nic by se nestavělo.

„Ze sčítání dopravy jednoznačně vyplynulo, že severní obchvat je naší prioritou. Prostějov je dopravou zahlcený,“ potvrdil náměstek primátorky Prostějova Pavel Smetana, který je odpovědný za dopravu.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček přiznal, že vyvlastňování je krajní, ale v tomto případě jedinou možností. „Nejde o to, že bychom někomu brali pozemky, my jsme chtěli se všemi jednat o výkupu, ale bohužel někteří vlastníci jsou nedohledatelní,“ tvrdí náměstek.

Pracovníci speciálně zřízené kanceláře po majitelích marně pátrali například v centrálních evidencích obyvatel, na matrikách nebo na soudech, které vedly dědická řízení. Stopy po jednom z vlastníků Josefu Šnoblovi se ztrácejí například už na konci 19. století.