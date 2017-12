Prostějov drží naději na klíčový severní obchvat, město už má pozemky

Stavba obchvatu, který má ulevit především rušné výpadovce na Olomouc, po které jezdí denně více než patnáct tisíc aut, začala být v ohrožení, protože úřady jeho přípravu v minulých letech zanedbaly. Nyní vše nasvědčuje tomu, že se blíží happy end.

„Tým, který výkupy zajišťoval, k 31. prosinci letošního roku končí, protože svoji práci splnil. Všechno je připraveno, aby se po Novém roce mohlo požádat o stavební povolení. Územní rozhodnutí již existuje,“ potvrdil člen týmu a radní Prostějova Jaroslav Šlambor. Všechny podmínky pro udělení dotací tak podle něho budou splněny.

„Ve hře je 300 milionů z Evropy. Výzvu bude vyhlašovat olomoucká aglomerace a proběhne do konce března příštího roku, takže celá záležitost je i časově ve velmi dobrém stavu,“ dodal.

Severní obchvat Prostějova přijde na více než zmíněných 300 milionů, zbytek nákladů doplatí pravděpodobně Olomoucký kraj ze svého rozpočtu. Povede od obchodní zóny u výpadovky na Olomouc směrem na západ až k výpadovce na Kostelec na Hané a na Konici. Podle odhadů by ho denně mohlo využívat až několik tisíc automobilů.

Opozice: Výkupy se měly řešit mnohem dříve

Při výkupech šlo celkem o sto dvacet majitelů pozemků, úřady jim garantovaly cenu 600 korun za metr čtvereční půdy. Město a Olomoucký kraj však přípravu v minulých letech podcenily. Věci se daly do pohybu až v loňském roce, kdy v Prostějově vznikla speciální kancelář, která po letech váhání výkupy konečně rozjela.

Zanedbané výkupy pozemků v minulosti ostře kritizovala prostějovská opozice.

„Rád bych věřil, že je to nyní na dobré cestě, ale mohlo to být na dobré cestě už o rok dřív, pokud by se vyslyšelo volání opozice po včasném řešení. Pokud tam zbývají některé problematické parcely, těžko to mohu hodnotit, protože nevím, o co se jedná a jaká řešení připadají v úvahu. Souhrnná zpráva zatím zastupitelům předložena nebyla,“ řekl prostějovský opoziční zastupitel František Filouš, který se severnímu obchvatu dlouhodobě věnuje.

V současné době zůstává pouze jediný sporný případ s výkupem pozemků. Majitel je však podle pracovníků speciální kanceláře ochoten půdu s městem vyměnit a transakci tak v brzké době uzavřít. Několik majitelů se kromě toho nepodařilo najít. Jde o komplikovaná dědická řízení, právní zádrhele, zemřelé osoby nebo lidi dlouhodobě žijící v dalekém zahraničí.

„V případě, že jsou majitelé nedohledatelní, se našla cesta, jakým způsobem to právně vyřešit, aby se mohlo vydat stavební povolení,“ ubezpečil však radní Šlambor.

Kraj už si začal chystat cestu pro vyvlastňování

V polovině letošního roku přitom situace zdaleka tak optimistická nebyla. Sporných případů bylo daleko víc a Olomoucký kraj připravoval vyvlastňování pozemků ve veřejném zájmu.

„V současné době je v administrativním procesu zadání objednávky na vypracování geometrického oddělovacího plánu na všechny pozemky pro severní obchvat Prostějova. Jakmile bude vypracován tento geometrický plán, zadá se pro účely vyvlastnění vyhotovení znaleckých posudků k pozemkům, jejichž vlastníci jsou nedohledatelní. Mělo by se jednat o osoby, které zemřely,“ uvedla před několika měsíci mluvčí kraje Kamila Navrátilová.

Prostějovský opoziční zastupitel Filouš je rád, že celá věc nyní spěje ke zdárnému konci.

„Byla by obrovská škoda pro životní prostředí a obyvatele Prostějova, kdyby se obchvat nepostavil a připravené dotace propadly,“ odtušil Filouš.

To potvrzuje i náměstek primátorky Prostějova Pavel Smetana odpovědný za dopravu.

„Ze sčítání dopravy jednoznačně vyplynulo, že severní obchvat je prioritou. Prostějov je dopravou zahlcený,“ řekl. Pokud vše půjde dobře, stavět by se začalo patrně až napřesrok.