Nejstarší sídliště v Prostějově propojí cyklostezka s centrem o rok dřív

Obyvatelé nejstaršího prostějovského sídliště Šárka na jihovýchodním okraji města si v minulosti pravidelně stěžovali na špatný stav celé lokality.

Na sídliště nikdo nesáhl více než padesát let a situace tomu odpovídala. Lidem vadila zanedbaná veřejná prostranství, málo zeleně, rozbité komunikace, hluk z blízké frekventované dálnice nebo zoufalý nedostatek parkovacích míst pro automobily.

Poslední stížnosti se dotýkají také bezpečnosti cyklistické dopravy. „Je to již delší dobu, co jsem se ptal, zda by město mohlo řešit situaci s cyklisty v ulici Okružní,“ stěžuje si pravidelně jeden z obyvatel. Zlobí se, že cyklisté ohrožují chodce, milovníci kol zase namítají, že se musí proplétat v hustém provozu.

Jeden milion na stezku

Město před dvěma roky zahájilo celkovou revitalizaci sídliště, letos je na řadě čtvrtá a pátá etapa. Cyklostezka byla původně součástí šesté etapy. Nyní radnice oznámila, že bezpečná trasa pro cyklisty se bude stavět již letos.

„Z Olomouckého kraje jsme získali dotaci na vybudování cyklistické stezky ve výši jednoho milionu korun, která měla původně vzniknout až v rámci šesté etapy. Na základě toho rozšíříme rozsah prací o tuto cyklostezku, která měla vzniknout až v roce 2019 včetně přiléhajících chodníků. Cena se navýší zhruba o 3,2 milionu korun,“ potvrdil náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer, který má na starosti investice.

Šárka a přiléhající Okružní ulice jsou poslední frekventované úseky na tomto okraji Prostějova, kde cyklisté ještě musí kličkovat mezi automobily. Milovníci kol se nyní dočkají cesty od brněnské výpadovky až k supermarketu včetně Šárky. Na druhé straně výpadovky je trasa vybudovaná až k akvaparku.

Právě k supermarketu zejména před víkendem přijíždějí tisíce lidí, další sem chodí nakupovat přímo ze Šárky, a dopravní situace v této části města je proto velmi komplikovaná. Na bezpečnost a parkování aut, která často stávají i na trávě, se proto zaměří městští strážníci.

„Městská policie každoročně řeší kolem 6 tisíc dopravních přestupků, z toho v průměru 500 cyklistů. Bohužel panuje značná nekázeň všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. Nicméně v daném úseku se zaměříme na kontroly a věřím, že dojde ke zlepšení situace,“ slibuje ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.

Letošní 4. a 5. etapa revitalizace Šárky přijde na téměř 24 milionů korun. Podle náměstka Fišera půjde o vybudování nové dešťové kanalizace, rekonstrukci komunikace o délce 350 metrů, chodníků, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích a silnoproudých kabelů a obnovu zeleně. Celkem spolkne generální oprava Šárky přes 70 milionů korun a skončí příští rok.

Sídliště postupně procitají

Historie Šárky spadá do poloviny minulého století. Sídlištní výstavbě v této části Prostějova předcházel projekt prvního sociálního bydlení v Prostějově. Ve druhé polovině třicátých let radnice pověřila městského stavitele architekta Miroslava Putnu, aby na okraji lokality postavil dům pro chudé.

Žák Jiřího Krohy z brněnské techniky, který se podílel na počátcích funkcionalistické architektury u nás, navrhl soubor čtyřiadevadesáti malometrážních bytů.

Jednoduchá a úsporná pavlačová stavba ve tvaru písmene U slouží na Šárce dodnes. Získala přezdívku Parlament a bohužel je známa potížemi se zdejšími problémovými nájemníky.

Další panelová sídliště vznikala v Prostějově později a jejich údržbu radnice nepodceňuje, protože zde bydlí tisíce lidí. V minulých letech se město pustilo například do regenerace největšího prostějovského sídliště Svobody a v roce 2014 dokončilo modernizaci sídliště E. Beneše.

Pokračují rovněž opravy sídliště Brněnská, které zahrnují modernizaci ulic Tylova, Libušinka a Tetín. V současné době město pracuje také na regeneraci sídliště B. Šmerala.