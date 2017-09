Prostějov bude mít Wolkera jako živého, hlavu stvořil 3D skener a tiskárna

Karásek již na základě dobových fotografií a 3D skenerů vymodeloval Wolkerovu reálnou tvář. Ve finále bude jeden z nejznámějších představitelů takzvané proletářské poezie v saku a rozhalence pozorovat svůj rodný dům z lavičky na hlavním prostějovském náměstí.

Metoda, kterou Karásek použil, je přitom ve světě zcela unikátní. „Už víc lidí se mě ptalo, jestli je věrohodná kopie ještě umění. Já se zase ptám, zda jsou umělci například Drtikol nebo Saudek. Nikdo nezpochybňuje, že u vzniku svých děl používají fotoaparát. Já používám jinou technologii, moderní počítačovou 3D grafiku,“ vysvětluje Karásek.

Ten v Prostějově v mládí žil a nedávno zde i vystavoval. Ve světě podle něj metodu 3D rekonstrukce ještě nikdo v umění nevyužil.

„Netvořím další pomník nebo monument, ve kterém by se ztvárnilo ego autora nebo jeho představa o tom, jak Wolker vypadal, ale rekonstruuji jeho opravdovou podobu,“ dodává.

Tělo a hlavu básníka propojí počítač

Ke zhotovení básníkovy tváře využil dvě fotografie pořízené v jeden den, které naskenoval, a pomocí speciálního softwaru vytvořil počítačový model obličeje.

Ten porovnával dokonce i s Wolkerovou posmrtnou maskou, kterou si půjčil z prostějovského muzea, a vznikla tak busta, která je vlastně reálnou rekonstrukcí básníkova obličeje.

V Bratislavě, kde je největší 3D skener v Evropě, Karásek zachytil figuranta v dobovém oblečení představujícího Wolkera na lavičce. V počítači nakonec hlavu a tělo propojí, na základě historických fotografií z 20. let provede konečné úpravy a vznikne dokonalá prostorová rekonstrukce básníka. Pro finální bronzový odlitek poslouží model vytištěný na 3D tiskárně.

„Taková plastika básníka představuje světový unikát. Způsob práce s nejnovějšími počítačovými technologiemi a jejich využití v sochařské tvorbě posouvají hranice umění,“ pochvaluje si primátorka Prostějova Alena Rašková.

Za plastiku město zaplatí něco málo přes milion korun

Za plastiku město zaplatí 1,1 milionu korun, na náměstí by měla být už letos na podzim.

„Celá lavička včetně plastiky bude ukotvena do země, aby ji bylo možné v případě potřeby kdykoli demontovat a přemístit. Využijeme přitom stávající mobiliář náměstí,“ dodala Rašková.

Se sochařem Karáskem hodlá radnice spolupracovat i do budoucna. Primátorka plánuje, že by se Karásek pustil do projektu zhmotnění Wolkerových básní. Ve svých verších totiž Wolker popsal mnoho různých míst v Prostějově, na kterých by byly umístěny Karáskovy plastiky.

„Když by někdo do Wolkerova Prostějova přijel, chtěla bych, aby tady básník žil,“ přeje si primátorka.

Zatímco město si rodáka, částečně neprávem zprofanovaného komunistickou propagandou minulého režimu, snaží připomínat, zdejší muzeum, které spadá pod Olomoucký kraj, Wolkerovu expozici před časem osekalo a dnes z ní je pouze torzo (psali jsme zde).

„Je to katastrofa a hanba,“ glosoval to sochař Karásek.