Japonská firma v Prostějově vysadí alej, připomene tak vznik republiky

„Prověřili jsme všechny možné pozemky ve městě. Jako nejvhodnější se nám jeví lokalita v ulici J. Lady u nové nemocnice s ohledem na inženýrské sítě, vlastníky sousedních pozemků a územní plán. Jde o vhodné a důstojné místo pro výsadbu aleje Republiky ke stému výročí vzniku Československa,“ potvrdil náměstek primátorky Prostějova Jiří Pospíšil.

Podle něj není vůbec obvyklé, aby soukromé firmy městu darovaly stromy nebo jinou zeleň. Pouze Starorežná Prostějov vysadila před pár lety ke svému kulatému výročí na náměstí v Prostějově jednu lípu.

„Jsme proto vděční za to, že Toray hodlá věnovat rovnou celou alej. Ještě nejsme rozhodnuti, z jakých stromů se bude skládat, ale s největší pravděpodobností půjde o lípy. Vždyť je to národní strom. V minulosti to nebylo zvykem,“ dodala náměstkyně primátory Ivana Hemerková.

Manažer a mluvčí společnosti Toray Tomáš Zikmund vysvětlil, že na myšlenku vysadit ve veřejném prostoru alej stromů firmu přivedl projekt Alej republiky společnosti Envipor, která se zabývá environmentálním poradenstvím.

„Ve vedení naší společnosti se nám rychle podařilo najít shodu. Pomůžeme jak finančně, tak přiložíme ruku k dílu i při samotné výsadbě. V Japonsku je sázení stromů při významných výročích nebo událostech pevně zakořeněnou tradicí, stejně jako respekt ke stému výročí založení našeho státu,“ řekl Zikmund.

Celá akce podle něj přijde řádově na desítky tisíc korun. Jako nejvhodnější termín výsadby Toray vybrala podzim, kdy je vhodné roční období, v říjnu si navíc vznik republiky bude připomínat celá země.