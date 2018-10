Prostějovský výrobce obleků Vespa míří do insolvence, dluží i mzdy

Jednatel Vespy Lukáš Vařeka v návrhu na insolvenci popsal důvody, jež podle něj vedly k pádu významného prostějovského výrobce textilu.

Podle něj během posledních let klesl roční obrat firmy ze 100 milionů na pouhou polovinu, zatímco dluhy dosáhly ke 30 milionům. Současně však, aby udržela zaměstnance, musela Vespa výrazně navyšovat mzdy.

A právě rostoucí mzdové náklady se podle Vařeky významně podílely na tom, že firma dodávající zboží na evropské trhy potřebovala zvýšit ceny, což však odběratelé neakceptovali. Firmu také podle jednatele poškodil i růst kurzu koruny vůči euru.

Zároveň však Vařeka zcela nevyloučil pokračování výroby. „Za jistých okolností by mohla pokračovat i tady, ale vzhledem k růstu nákladů míří výroba konfekce spíše do míst s levnější pracovní silou,“ uvedl.

Otázkou také je, zda a kdy dostanou zaměstnanci výplaty, které jim firma dluží.

„Jediné, co teď mohu říct, je to, že jednáme se zaměstnanci a úřadem práce, abychom naše závazky vůči zaměstnancům vyrovnali co nejdřív,“ podotkl Vařeka.

Novou práci zřejmě lidé najdou rychle, řada i v původním oboru

Na Prostějovsku je dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v Olomouckém kraji, takže lidé nebudou mít podle mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové problém najít si novou práci.

„Vzhledem k pozitivní situaci na trhu práce existuje velká pravděpodobnost, že řada zaměstnanců společnosti najde v brzké době vhodné pracovní uplatnění,“ míní Beránková. Šanci mají dokonce i ve svém oboru, protože firmy oděvním průmyslu aktuálně shánějí na Prostějovsku na šedesát lidí.

V Prostějově před devíti lety zkrachovala největší textilní firma v republice OP Prostějov, která zaměstnávala tisíce lidí. V okrese však dnes působí řada menších oděvních firem se stovkami lidí.