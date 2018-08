Prostějov už má opět venkovní padesátimetrový bazén, otevřel na dva týdny

Areál vrahovického koupaliště, jehož hlavní předností je velký padesátimetrový bazén, prošel v minulých měsících rekonstrukcí za desítky milionů korun. Radnice původně chtěla koupaliště otevřít už před prázdninami, stížnosti neúspěšných firem ve výběrovém řízení však stavbu posunuly.

„Pro nás to už několik týdnů znamená, že tam naši zaměstnanci provádějí údržbu a areál připravují na ostrý provoz. Není jednoduché otevřít pouze na čtrnáct dní,“ podotkl Vladimír Průša ředitel Domovní správy Prostějov, která koupaliště provozuje.

„Na druhé straně jsme rádi, že budeme mít možnost vyzkoušet všechny technologie a případné nedostatky, které zjistíme, budeme moci odstranit, aby příští sezona už byla na sto procent,“ dodal.

Otevření koupaliště alespoň na konec prázdnin přichází více než vhod, neboť ve čtvrtek hygienici na základě výsledku rozborů v pondělí odebraných vzorků vody zveřejnili, že Plumlovská přehrada nadále zůstává nevhodná ke koupání a na webu má červeného smajlíka.

„Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro koupající představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem,“ potvrdila Eva Čehovská z krajské hygienické stanice v Olomouci.

Akvapark je spíš pro rodiny s dětmi, lázně jsou v červenci zavřené

Na to, že se v létě v Prostějově není kde koupat, si řada místních stěžuje dlouhodobě. V letošním roce doposud fungoval pouze akvapark v Koupelkách, který je spíše pro rodiny s dětmi, a městské lázně byly polovinu prázdnin zavřené.

„Celý červenec byla v lázních pravidelná technická odstávka. Jakmile v srpnu otevřeli, těšil jsem se, že si zaplavu, protože v akvaparku to nejde. Hned na začátku srpna jsme s dětmi lázně navštívili a bylo tam docela dost lidí,“ popisuje situaci Karel Mlčoušek z Prostějova.

Nemile ho vzápětí překvapil rozpis plavání na další týden, kdy bylo otevřeno pouze od čtvrtka do neděle.

„Tento týden je to úplně stejné. Přitom je horko a koupaliště ve Vrahovicích je zavřené,“ stěžuje si Mlčoušek. Napsal dokonce dotaz na provozovatele, Domovní správu Prostějov, odpovědi se však nedočkal.

Lázně jsou otevřené omezeně kvůli nižší návštěvnosti, říká ředitel

Akvapark v Koupelkách, kde jsou skluzavky, tobogany a vodní atrakce, řadě lidí prostě nevyhovuje. Děti často rády skáčou šipky, ale v akvaparku není hluboká voda. Nedá se zde ani pořádně plavat, protože zde chybí delší bazén.

„Proto jsme museli vzít auto a jeli jsme na Stražisko, kde je přes léto dlouhý venkovní bazén. Přitom v Prostějově je v lázních bazén napuštěný, ale zavřený. Jezdit se musí jinam,“ kroutí hlavou obyvatel města.

Domovní správa, která akvapark i lázně provozuje, kritiku odmítá. „Už patnáct let máme v lázních v létě podobný režim, protože návštěvnost není tak vysoká, takže provoz je omezený,“ tvrdí ředitel Průša. Počet hodin plavání pro veřejnost je podle něho stejný jako ve školní rok, kdy do lázní chodí trénovat kluby a sportovní oddíly a je otevřeno celý týden.

Dalším důvodem omezení je pak skutečnost, že si zaměstnanci Domovní správy v létě vybírají dovolené.

„Zkoušeli jsme provoz přes léto prodlužovat, ale nemělo to efekt. Týdenní návštěvnost byla do pěti set lidí. Kdyby byl o plavání větší zájem, otevřeme, ale myslíme si, že teď je to dostatečné,“ řekl Průša.