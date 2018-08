Prostějov se zřejmě na závěr prázdnin dočká otevření druhého koupaliště

Vrahovický bazén zajímá především ty, kteří si chtějí zaplavat. Nyní v podstatě nemají šanci, akvapark v Koupelkách se skluzavkami a vodními atrakcemi je ideální spíše pro rodiny s dětmi a plavat se zde tak moc nedá, přičemž jiný venkovní bazén už ve městě není.

„V akvaparku jsem letos byla jenom jednou. Pro děti je to tam perfektní, ale kdo nemá rád davy lidí, pro toho to moc není. Byla bych radši, kdyby možností koupání bylo v Prostějově víc, a to i pro dospělé, aby si mohli zaplavat,“ potvrzuje jedna z obyvatelek Prostějova.

Prostějov proto připravil rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích, kde v letošním roce začal budovat dokonce padesátimetrový bazén. Původně ho chtěla radnice otevřít již v červnu, nakonec se jí to ale zřejmě podaří až nyní.

„V současnosti je koupaliště až po okraj napuštěné a probíhá čištění a úprava vody. Pokud se nic mimořádného nestane, chtěli bychom příští víkend otevřít,“ nastínila prostějovská primátorka Alena Rašková.

Nalákat má i zaváděcí zlevněné vstupné při zkušebním provozu

Kromě padesátimetrového bazénu budou návštěvníci moci využívat také bazének pro malé děti a relaxační bazének. K dispozici bude i jedno univerzální hřiště a jedno na beach volejbal. Na začátek chce radnice lidi nalákat zlevněným vstupným.

„Oficiální základní cena pro dospělého je osmdesát korun, ale vzhledem k tomu, že se bude jednat o zkušební provoz, kdy všechno ještě nemusí být na sto procent, zahajujeme se zlevněným vstupným,“ shrnula Rašková. V nabídce bude také rodinné vstupné a od příštího roku pak zvýhodněné permanentky na více vstupů.

Padesátimetrový bazén byl jednou z věcí, na které si sociální demokraté z Prostějova velmi zakládali. Bazén totiž měli ve volebním programu a původně chtělo město v čele s ČSSD plovárnu otevřít už v červnu. Kvůli neúspěšným uchazečům o veřejnou zakázku stihne alespoň závěr sezony.

„Původně jsme chtěli koupaliště otevřít ještě před sezonou. Bohužel nás zdrželo výběrové řízení. Jedna z neúspěšných firem se několikrát odvolala. Antimonopolní úřad nakonec celou věc odložil a konstatoval, že všechno bylo v pořádku. Ztratili jsme však tři měsíce,“ vysvětlil náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Město navíc počítalo s tím, že bourání a bagrování se bude dělat ještě v listopadu a prosinci, začalo se však až v březnu.

„Do prázdnin mělo být koupaliště v provozu. Posunutá lhůta vychází na září, ale firma, která opravy provádí, slíbila, že termín zkrátí. Takže otevírat budeme už nyní,“ ubezpečuje Fišer.

Voda v Plumlovské přehradě už je zase riziková, varuje hygiena

Koupaliště ve Vrahovicích zůstávalo v podstatě ve své původní podobě. V okrajové místní čtvrti vzniklo již za první republiky a v padesátých letech dostalo vybetonovaný bazén. Jeho modernizace spolkla 80 milionů korun.

Poblíž Prostějova se lidem nabízí koupání ještě v nově otevřeném přírodním koupališti v Otaslavicích nebo v Plumlovské přehradě. Hygienici ovšem oznámili, že podle výsledku pravidelných testů je nyní voda v přehradě nevhodná.

„Neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, lidi trpící alergií a s oslabeným imunitním systémem,“ uvedla Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Potíže s kvalitou vody a především se sinicemi přitom v minulosti srazily zájem návštěvníků o přehradu takřka na nulu. Roky pak byla kvůli čištění dna a opravy hráze přehrada vypuštěná. Od té doby se marně snaží obnovit zašlou slávu a lidé se vracejí jen pomalu. Teď jsou však kvůli počasí zpět i problémy s kvalitou vody.