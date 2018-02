Lidé si roky stěžují na střelnici, Prostějov teď nechá hluk posoudit

Střelnice ve Vrahovicích sice stojí až na konci této místní části na severozápadním okraji města, je však na dohled prvních domů a všechno, co se zde děje, místní obyvatelé dobře slyší. Výstřely přitom neustávají ani o víkendech.

„My už jsme si na to za ty roky prostě zvykli. Bydlím tady pětatřicet let a možná už výstřely ani nevnímám. Ale slyšet to samozřejmě je, a kdo má malé děti, nebude rád. Bývá to i o víkendech a určitě bychom byli rádi, kdyby s tím někdo něco udělal. Trpí tím i domácí zvířata a hlavně psi,“ popisuje situaci ve Vrahovicích jedna z obyvatelek.

„Když k nám někdo přijede na návštěvu a nezná to, tak si z nás občas dělá srandu a ptá se, jestli tady policie honí nějaké zločince a jestli je už chytla. Střelba k nám doléhá a je to docela nahlas,“ dodává.

Vrahovickou střelnici vlastní ministerstvo vnitra a často ji využívají policisté, vojáci, ale i myslivci a veřejnost. Například všech šest závodů, které zdejší Střelecký klub Prostějov v letošním roce pořádá, se koná vždy o víkendech, a odehrává se zde i řada jiných akcí. Další střelnice na Prostějovsku jsou v Drahanech nebo v Němčících nad Hanou.

Nejlepší by bylo střelnici přestěhovat, míní náměstek

Prezident Střeleckého klubu Prostějov Petr Gába se podle svých slov nebrání nějakým vstřícným opatřením.

„Dá se samozřejmě udělat cokoliv, ale my jsme jenom jeden z klubů, které tady působí. Na druhou stranu tady léta letoucí jezdí vlak a střílelo se tady už od svazarmovských let. Dnes jsme bohužel v dobách, kdy si stěžují všichni na všechno,“ hájí provoz střelnice.

Klub je jedním ze tří ze Základní organizace Svazu branných a technických sportů ČR. Sesterskými kluby jsou Klub vojenské historie a Klub civilní ochrany. Historie sportovní střelby v Prostějově přitom sahá až do roku 1976. Tehdy zde ještě v rámci Svazarmu působil Klub vojáků v záloze.

Problém přílišného hluku z vrahovické střelnice nyní začala řešit prostějovská radnice, pod kterou místní část spadá. Podle náměstka primátorky Jiřího Pospíšila by ovšem bylo nejlepší přestěhovat střelnici pryč od obydlených částí města.

„Někam úplně mimo Vrahovice na odlehlé místo, kde by střelba nikoho nerušila,“ míní Pospíšil.

Protihluková opatření nechce platit vnitro ani radnice

Problém je ovšem v majetkoprávních záležitostech. Pozemek, na kterém střelnice leží, sice patří Prostějovu, samotnou střelnici však vlastní ministerstvo vnitra a využívají ji střelecké kluby.

Podle náměstka Pospíšila proto město nemůže žádat o dotaci na protihluková opatření a ministerstvo vnitra už několik let tvrdí, že není schopné ze svých vlastních zdrojů tato opatření financovat. Městu se zase nechce investovat peníze do cizího majetku.

Ani výměna nemovitostí zatím podle Pospíšila nepřichází v úvahu. Prostějov by totiž požadoval doplatek, který ale ministerstvo vnitra nechce dát. Radní Prostějova se proto dohodli alespoň na tom, že nechají zpracovat hlukovou studii, která by měla napovědět, co dál.

„Od rady jsem dostal úkol, abych na základě požadavků obyvatel Vrahovic zajistil zpracování hlukové studie, která nám ukáže, zda jsou stížnosti lidí bydlících blízko střelnice oprávněné, či nikoliv. Jakmile budeme znát výsledky, zveřejníme je a samozřejmě rovněž připravíme příslušná opatření,“ slíbil radní Jaroslav Šlambor.

Střelby podle něj místním vadí hlavně o víkendu a při určitých klimatických podmínkách je navíc hluk z výstřelů slyšet více.

„Může jít také o subjektivní pocity lidí, kterým střelnice celé ty roky vadí. Pro některé je střelnice prostě velmi rušivý element. První stížnosti jsou už přes dvacet let staré,“ podotkl radní.