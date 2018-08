Z prostějovské výpadovky zmizely přechody u školy i hřbitova, lidé zuří

Zcela rovná výpadovka na Brno je rušná silnice, po které podle posledního sčítání dopravy denně projede téměř deset tisíc aut, z toho přes 650 těžkých nákladních vozidel.

Navíc svádí k rychlé jízdě, když zde ještě fungovaly radary, překročení rychlosti bylo běžnou záležitostí a stávalo se, že někteří řidiči se tu řítili i devadesátkou.

Přechody proto výrazně pomáhaly lidem dostat se bezpečně na druhou stranu silnice. Nyní už zde ale nejsou. Jeden zmizel například od kostela, kde je i dětské hřiště a speciální škola, a dokonce také od městského hřbitova, kam často chodí senioři. Místní to naštvalo.

„Po dokončení rekonstrukce Brněnské ulice nebylo obnoveno značení přechodu pro chodce u kostela, které tam vždy předtím bylo. Je to místo značně využívané chodci, protože nikde v blízkosti přechod není. Jde o opomenutí, či úmysl,“ rozčiluje se například František Nezval z Prostějova.

Obyvatelé přilehlých sídlišť varují, že přecházení jedné z nejfrekventovanějších ulic města teď bude značně nebezpečné.

„Na prostřední přechod byli lidé zvyklí, měl svou logiku, ale teď se to bude muset obcházet, nebo kličkovat mezi auty. Běžně zde přecházelo hodně maminek a rodičů s dětmi, protože ve vnitrobloku je oblíbené dětské hřiště a obchod. Ulice je frekventovaná, takže to nebude bezpečné,“ nadává jedna z obyvatelek sousedního sídliště.

Je zde i kostel s parkovištěm, na které se chodilo právě přes zrušený přechod. Hned za rohem je zase mateřská, základní a střední speciální škola Jistota.

Město chce přechody obnovit, to ale může trvat měsíce

Členku správní rady a senátorku za Prostějovsko Boženu Sekaninovou zrušení přechodů zaskočilo.

„Je to frekventovaná ulice a jsem přesvědčena, že přechody tam byly zcela na místě. Bylo by dobré, kdyby to město vyřešilo. Je tam škola a kostel, kam chodí i starší lidé. Přijedou autobusem nebo autem, zastaví naproti, a pak musejí přecházet silnici. To samé u hřbitova. Pokud je naproti květinářství, je úplně padlé na hlavu, aby tam nebyl přechod,“ nechápe senátorka.

Prostějovská radnice již oznámila, že chce chybu napravit.

„Bohužel se nám při rekonstrukci výpadovky některé přechody pro chodce poztrácely. U hřbitova jsme přitom v rámci bezpečnostních opatření zřídili osvětlení přechodu a dokonce jsme na to dostali dotace od kraje,“ kroutí hlavou primátorka Prostějova Alena Rašková.

Náprava však nebude tak rychlá. Město bude muset nechat zpracovat studii, a až po jejím schválení může přechod obnovit. To může trvat měsíce.

Město a policie zachování přechodů nežádaly, brání se kraj

Opravu výpadovky prováděl Olomoucký kraj. Pochybení odmítá. „Kraj provedl rekonstrukci ulice Brněnské v Prostějově podle schválené projektové dokumentace projednané se statutárním městem Prostějovem a dopravním inženýrem policie. Požadavek na zachování přechodů nebyl z jejich strany vznesen,“ sdělila Eva Knajblová z oddělení vnějších vztahů.

Zřízení přechodů pro chodce je podle ní výhradně v kompetenci města po projednání s policií.

„Kraj přechody nezřizuje, pouze na jejich realizaci může obcím poskytnout dotaci,“ vysvětlila Knajblová.

Oprava brněnské výpadovky už tak připravila Prostějovanům obrovské komplikace. Důležitá komunikace byla letos několik měsíců úplně uzavřená a musela se složitě objíždět. Dodnes je stále neprůjezdný směr na Němčice nad Hanou, protože ještě neskončily opravy mostu nad dálnicí u Žešova.

Akce byla součástí celkové rekonstrukce významné páteřní silnice z Prostějova do Mořic. Celkové náklady jsou 221 milionů korun, z toho dotace je 186 milionů a podíl Olomouckého kraje 34 milionů.