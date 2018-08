VIDEO: Zbloudilí okupanti zastřelili v Prostějově tři lidi. Vyšetřování nebylo

V neděli 25. srpna 1968 projížděla městem velká sovětská vojenská kolona, při cestě na Brno však zabloudila. Důstojníci byli stále nervóznější a náhle padl rozkaz k palbě. Ulice byly v tu chvíli plné lidí.

„Nešlo pouze o střelbu z ručních zbraní, myslím, že to bylo i z kulometů. A to po dávkách,“ vylíčil před lety pro MF DNES jeden ze svědků Miroslav Zikmund. Okupanti podle něj nestříleli přímo do lidí, ale spíše pro výstrahu do vzduchu a země.

„Ty kulky se ovšem ze všech stran odrážely, například od dlažby. Bylo to skutečně životu nebezpečné,“ doplnil Zikmund.

Jeho slova potvrzují i tři prostějovské oběti srpnové okupace Československa.

Patří mezi ně sedmadvacetiletá Marta Říhovská. Ta zemřela kvůli kulce, která na dnešním hlavním náměstí T.G. Masaryka (tehdy se jmenovalo náměstí 9. května) prošla dřevěnými domovními dveřmi, za nimiž žena stála.

Sovětští vojáci kromě toho zabili i sedmdesátiletého Ladislava Langa. A to když nedaleko centra města na Žižkově náměstí pod lípou čekal na autobus.

Tragický výčet prostějovských mrtvých ze srpna 1968 pak uzavírá dvaadvacetiletý Josef Boháč. Střela ho zasáhla jen kousek od místa, kde byli manželé Zikmundovi. Ti našli úkryt za bočními dveřmi do dnešního centra Atrium.

Kdo přesně však má smrt těchto lidí na svědomí, se nikdy neprokázalo. Sověti střelbu v ulicích města nijak nevyšetřovali.

Autentické záběry z událostí srpna 1968 a vzpomínky pamětníků najdete v připojeném videu.