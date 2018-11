U Prostějova je v havarijním stavu most přes D46, úřady ho raději zavřely

Odbor dopravy na prostějovském magistrátu nyní rozhodl, že před mostem postaví pevné překážky, aby tudy nemohly jezdit automobily a zemědělské stroje. Půjde o červenobílé kovové sloupy s reflexní páskou.

„Důvodem omezení veřejného přístupu je špatný stav mostního objektu. Z žádosti vyplývá, že by mohlo dojít k ještě většímu poškození mostu a ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu například průjezdem těžkých vozidel. Ve stanovených lhůtách správní úřad neobdržel námitky ani připomínky,“ uvedl v rozhodnutí vedoucí odboru dopravy na radnici Miroslav Nakládal.

V prostějovské místní části Žešov budí chátrající most velké vášně. Pro místní lidi je spojkou, jak se pohodlně dostat přes dálnici třeba na procházku směrem k Určicím. Zákazové značky však nerespektovali někteří řidiči, kteří si tudy zkracovali cestu.

Fáma o bourání mostu dokonce krátce před komunálními volbami vedla k rezignaci místního osadního výboru. Prostějovský magistrát však zprávy o bourání mostu vyvrací.

„O definitivním osudu mostu zatím není rozhodnuto. Někteří řidiči v minulosti nedbali zákazových značek a přes most projížděli. Město proto muselo kvůli bezpečnosti v dopravě konat,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

„V tuto chvíli je rozhodnuto o umístění pevné zábrany, což je jen dočasné řešení. Konečné rozhodnutí o mostu by mělo padnout začátkem příštího roku,“ dodala. Pravděpodobným řešením, o kterém se mluvilo i v minulosti, je oprava.

Z dalšího mostu na estakádě odpadl kus betonu na projíždějící vůz

Opravy čeká i most na prostějovské estakádě, ze kterého padal beton, jenž letos na jaře zasáhl jedno z projíždějících aut. Jen zázrakem se sedmadvacetiletému řidiči automobilu BMW nic vážného nestalo.

„Po devatenácté hodině při projíždění pod mostem estakády Haná se z podhledu mostu uvolnil kus betonu. Ten spadl na střechu automobilu těsně vedle hrany čelního skla,“ potvrdil prostějovský policejní mluvčí František Kořínek. Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil, škodu na automobilu majitel vyčíslil na deset tisíc korun.

Silničáři most okamžitě provizorně zajistili sítěmi a slíbili, že prověří také všechny ostatní mosty v okolí. Do zaměstnání do průmyslové zóny nebo směrem na Přerov a Kroměříž pod tímto mostem denně projedou tisíce aut a lidí.

„Na tento i další mosty zpracováváme projektové dokumentace na celkové opravy. Vzhledem ke zhoršení jejich stavu v poslední době jsme vypsali výběrové řízení na okamžité sanační práce,“ uvedla Ivana Švecová z olomoucké správy silnic a dálnic.

„Most nad autobusovou zastávkou a cyklostezkou jsme zajistili sítěmi proti odpadávání zvětralých částí z nosné konstrukce. Samotné sanační práce začaly bezprostředně po podpisu smlouvy,“ dodala s tím, že opravy na deseti mostech potrvají až do konce letošního roku.