Obec se připojila ke společné kanalizaci, sousední ves začal dusit zápach

Jana Pavelková stojí před svým domem v Nezamyslicích a pomalu nasává vzduch.

„Zatím je to v pořádku, ale přichází to zničehonic. Nejhorší je situace o víkendech a odpoledne, když se lidé vracejí domů a začnou používat vodu. Před tím zápachem přitom nemáte kam utéct, nezbavíte se ho, nevyvětráte ho,“ lamentuje žena.

Zápach z kanalizace už řadu měsíců obtěžuje obyvatele několika ulic na severním okraji Nezamyslic poté, co se na zdejší trubky napojila necelé dva kilometry vzdálená obec Dřevnovice. Nesnesitelné to bylo zvlášť ve vedrech, která letos po dlouhé týdny panovala.

„Představte si třicetistupňové teploty a situaci, že si ani v noci nemůžete vyvětrat. Když otevřete okno, máte doma veřejné záchodky. Jak někdo mohl napojit odpad z celé jedné vesnice na čtyřicet let starou kanalizaci, to nechápu. Přitom se mohlo jít okolo potoka přímo do čističky odpadních vod, jen by to bylo trochu delší,“ rozčiluje se další znechucený obyvatel Jiří Přikryl.

Problémem může být starý odpad z nevyvezených jímek

Zoufalí lidé už psali na hygienu, na odbor životního prostředí a obrátili se na starosty obou obcí. Před několika dny se přímo na místě sešli odborníci, obě obce mezitím nechaly vyměnit a utěsnit kanalizační vpusti v celé ulici. Pomohlo to jenom částečně. Zápach nyní prostupuje okapovými svody.

„Když to někde utěsníte, najde si to cestu jinudy. Byla jsem tak rozzlobená, že jsem už prodávala chalupu. Musí se najít nějaké přijatelné řešení, protože v tomhle se nedá žít,“ prohlašuje nekompromisně Jana Pavelková.

Snaží se alespoň provizorně utěsnit všechny okapové svody okolo svého domu. „Zlepšilo se to jen nepatrně,“ hořekuje.

Sousední Dřevnovice dokončily stavbu kanalizace loni na podzim. Včetně dotace od státu přišla na 41 milionů korun. Vlastní čistička odpadních vod by se však malé obci nevyplatila, proto se napojila na sousední Nezamyslice, kde má čistírna kapacitu dostatečnou.

„Už v projektu byla opatření, která doporučovalo životní prostředí a která jsme udělali, bohužel se i přesto objevil zápach,“ přiznává starostka Dřevnovic Bohumila Charvátová.

Problém podle ní mohl nastat ve chvíli, kdy se obyvatelé Dřevnovic na novou kanalizaci napojovali a nenechali si vyvézt své jímky. Čerpadla tak mohla zahnívající extrakty ze starých jímek dostat do kanalizace, která je navíc v Nezamyslicích propojená s dešťovou kanalizací.

Kanalizaci monitorují čidla, pomoci by mohla i chemie

Obě obce už proto zaplatily nové sifony a zátky v kanalizačních vpustích v celé lokalitě. Odborníci také začali celé potrubí monitorovat.

„Vzorky se budou odebírat v Nezamyslicích i u nás v Dřevnovicích, abychom viděli, kde vzniká problém. Do konce listopadu budeme mít první výstupy a uvidíme, zda budeme muset přidávat chemikálie a jakou cestou se půjde,“ slibuje Charvátová.

Podle starosty Nezamyslic Vlastimila Michlíčka obce celou věc řeší s majitelem a provozovatelem kanalizace a s odborem životního prostředí na prostějovském magistrátu.

„Dohodli jsme se, že nejpozději do dubna příštího roku, než zase začnou tepla, to musí být definitivně vyřešené. Bohužel některé kroky trvají delší dobu a nelze vše udělat ze dne na den. Až provoz ukázal, že v 1 350 metrů dlouhém potrubí odpady změní své složení tak radikálně, že to způsobuje zápach,“ vysvětluje starosta.

Čidla nyní kanalizaci monitorují už přes měsíc a půl, dávkovač chemie by v budoucnu měl fungovat v přečerpávací stanici v Dřevnovicích. Veškerá opatření si zatím podle starosty vyžádala několik desítek tisíc korun.