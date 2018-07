Přes rok rozkopané Stařechovice trápí místní i turisty mířící na zámek

Dopravní značka s nápisem Projíždíte stavbou vítá při příjezdu do Stařechovic už dlouho. V obci, která leží na úpatí malebného kopce Velký Kosíř, je rychlost snížena na 30 kilometrů v hodině a je dobré to respektovat. Na cestě jsou díry po výkopech zahrnuté pouze provizorně kamenem, na mnoha místech asfalt úplně chybí.

Kromě toho se obcí proplétají těžká nákladní auta a bagry, všude je prach, a když se pracuje, okolí zatěžuje hluk.

„Komplikuje nám to život, ale nic nenaděláme a musíme se s tím smířit, protože kanalizace je potřeba,“ říká rezignovaně jedna z obyvatelek Stařechovic Ludmila Vitásková.

Trvá to však dlouho a lidé už jsou unavení. Stalo se dokonce, že nepromyšlené uzavírky okolních cest některé části Stařechovic a Služína v podstatě odřízly od světa. Loni v létě totiž silničáři uzavřeli i úseky mezi Čelechovicemi a Kostelcem na Hané a v této části Prostějovska nastalo dopravní peklo. Naposledy byl uzavřený Služín.

„Žije se nám s tím těžko. Zanedlouho má být opět uzavřená celá naše silnice. Tak si to vezměte, jsme už starší lidé a nedostaneme se do obchodu. Co mám v mrazáku, to vypotřebuji, rohlíky naštěstí koupím tady, ale jinak je to problém. Musela jsem odvolávat doktory, protože do Služína na autobus je to pěšky kilometr a to už je pro mě moc,“ zlobí se Vitásková.

Turisté musí na zámek střídavě po objížďkách a po „tankodromu“

Také kastelán zámku v Čechách pod Kosířem Martin Váňa potvrzuje, že turisté si na cesty stěžují.

„Kanalizace se tam dělala už loni a letos se dělá zase. Samozřejmě když byla silnice otevřená, návštěvníci si stěžovali, že je to tankodrom. Když to bylo zavřené, zase k nám těžko trefili a museli to objíždět. Je to komplikace, ale bereme to jako nutné zlo, udělat se to musí,“ říká Váňa. Odhadnout, jaký vliv má stavba kanalizace na návštěvnost zámku, si netroufá.

„Letos máme ještě lepší čísla než loni touto dobou, takže pokud by se uzavírka nějak promítala do těchto počtů, mohli bychom na tom být příští rok ještě lépe. Ale většina lidí, kteří k nám trefit chtějí, k nám nakonec trefí,“ objasňuje kastelán.

Kanalizace ve Stařechovicích a Služíně přijde na 55 milionů korun, z nichž více než polovina je dotace. Obec zaplatí 23 milionů, na které si bere úvěr.

„Kopat se bohužel musí celý rok, je to velká akce, kterou neuděláme za chvíli,“ krčí rameny starostka Stařechovic Pavlína Menšíková. Ubezpečuje, že stavba se už blíží ke konci.

„Během července a srpna by mohly začít opravy silnic ve Stařechovicích a během podzimu bychom se měli dostat do konečné fáze a všechno by už mělo být hotovo. Pak si konečně oddechneme,“ vyhlíží závěr prací starostka.

Obec rozkopali už podruhé, štve lidi. Dle starostky to jinak nejde

Řada lidí je však u konce s trpělivostí už teď. „Když k nám loni stavbaři dorazili, museli jsme to samozřejmě vydržet, ale doufali jsme, že už budeme mít pokoj. Výkopy zahrnuli, ovšem letos se vrátili a začali znovu kopat přípojky,“ rozčiluje se před svým domem další obyvatel Stařechovic.

Je přesvědčen, že práce šly udělat najednou. „Prý je to kvůli tlakovým zkouškám nebo co. Takže loni byla celá obec rozkopaná a teď se to opakuje. A až to všechno skončí, ještě nás čeká elektrika, která se taky bude zakopávat do země. To se asi zblázníme,“ nadává.

Starostka Stařechovic roztrpčení lidí chápe, ale vysvětluje, že jiný postup nebyl možný.

„Stavba kanalizace takto funguje. Nejdříve se udělá hlavní řad a potom se postupně dokopávají přípojky,“ objasňuje. Pokud by se vše dělalo najednou, situace by byla daleko komplikovanější.

„Nemohla se zároveň kopat kanalizace třeba na levé straně ulice a přípojky na pravé. Dělalo se za provozu a nešlo vše dělat najednou a uzavřít a rozkopat celé ulice,“ vysvětluje Menšíková. Proto se stavba řešila operativně podle vývoje.

„Přece jsme nemohli uzavřít obě dvě obce. Uzavírky se dělají maximálně po týdnu, po 14 dnech,“ dodává.

Ludmila Vitásková se už těší, až si oddechne. „Řeknu vám, že už je to otrava, ale konec se blíží. Když už jsme se do toho jednou dali, tak ať už je to hotové. Zaplaťpánbůh za to,“ uzavírá žena.