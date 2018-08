Obec bojuje s kamiony, šoféři si v ní udělali i nelegální překladiště

5:21 , aktualizováno 5:21

Hluk, otřesy a mračna prachu. Tak to nyní vypadá v okolí železničního překladiště ve Ptení na Prostějovsku. Mohou za to nejen nákladní automobily, které zásobují nákladní vlaky, ale i nelegální skladiště, které zde vzniklo. Obec se proto rozhodla zasáhnout. Žádá o omezení, která by situaci zklidnila.