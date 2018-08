Fotkami Romů vzbouřila Rakušanka Přerov, její vítězství v soutěži ale platí

„Vítězka dodala radním daňové přiznání a prohlášení, že živnost neprovozuje a nevydělala v rámci této živnosti ani korunu,“ sdělila MF DNES vedoucí kanceláře primátora Daniela Novotná.

Dodala, že stejná stížnost jako na vítězku přišla i na autorku snímků, která se umístila na třetím místě.

„Radní se rozhodli, že ceny v rámci této soutěži zůstanou ponechány a výsledky soutěže tímto potvrdili,“ říká Novotná.

Iris Koppelhuber má ze čtvrtečního rozhodnutí radních radost. „Dozvídám se to od vás. Jsem ráda, že to tak dopadlo,“ říká. Koppelhuber.

Již dříve MF DNES vysvětlovala, jak k živnostenskému listu na fotografování přišla.

„Protože v Olomouci učím němčinu, nechala jsem si před rokem pro tento účel vystavit živnostenský list. Na úřadě jsem k tomu mohla zaškrtnout i další činnosti a fotografování jsem zvolila pro případ, že by někdy někdo měl zájem o mé amatérské fotky a já musela příjem zdanit. Nikdy jsem však žádný snímek nenabízela a ani neprodala,“ hájila se Koppelhuber. Ta kromě doučování a focení také studuje sociologii na univerzitě ve Vídni.

V soutěži „Jeden den v Přerově“ měli amatérští fotografové za úkol zachytit v pěti snímcích 31. květen – tedy obyčejný čtvrtek v životě města. Přihlásilo se pětadvacet soutěžících, o vítězi rozhodli čtenáři radničních webových stránek.

„Celá ta série fotografií je symbolická“

Iris Koppelhuber a její kolekce nazvaná Humans of Přerov, zachycovala život přerovských Romů mezi kterými se Koppelhuber pohybuje kvůli výzkumu o práci českých asistentů prevence kriminality. Její kolekce nakonec posbírala 1 120 hlasů, tedy o 800 víc než fotografie na druhém místě.

Vítězka celou kauzu považuje za absurdní. Podle ní nešlo vůbec o to, že má živnostenský list, ale právě o to, že nafotila Romy.

„Věděla jsem, že to může být citlivé téma. Absolutně jsem nečekala, že by to mohlo vyvolat takové emoce, že lidé budou chodit na radnici a stěžovat si,“ podivuje se nad reakcemi veřejnosti.

„Celá ta série snímků je symbolická. Za tu dobu, co chodím mezi Romy, jsem si všimla, že nejsou akceptovaní jako členové společnosti, jako by byli cizinci, a ne Češi, přitom jsou to přeci Češi,“ vysvětluje autorka snímků svůj záměr.

„Myslím, že je dobře, že mi tu cenu nechali. Ukázali tím, že lidé na těch fotkách jsou taky Přerováci. To jsem chtěla těmi fotografiemi ukázat. Myslím, že je to důležité i pro tu komunitu a její integrování, když uvidí své fotografie na radnici vedle těch ostatních,“ věří.