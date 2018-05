Rybičky 48 po půlroční pauze vezou na Rockové Hranice americkou show

„Rybičky 48 se po půlroční odmlce těší do Hranic, kde odstartují festivalovou sezonu. Kapela se prakticky do konce září nezastaví,“ říká za organizátory Karla Vlasáková.

Skupina podle ní na Rockové Hranice, které začínají v 16 hodin, přiveze i aktuální videoklip ke skladbě Američan z Poličan, který se natáčel ve třech státech USA, a to v Kalifornii, Nevadě a Arizoně.

„Měli jsme s klukama půlroční koncertní pauzu a cestu do Ameriky jsme pojali jako stmelovačku před nabitou festivalovou sezonou,“ popisuje zpěvák Kuba Ryba a dodává, že většina kapel, které mají rádi, jsou právě z Kalifornie.

„Byli jsme v legendárních klubech Whisky Go Go, Rainbow nebo Roxy, kde se psaly dějiny rock’n’rollu. Na místech, kde měly první koncerty Metallica, Kiss, Red Hoti, Aerosmith, nebo v klubu, nad kterým bydlel Lemmy z Motörhead. Chtěli jsme nasát místní atmosféru,“ uvádí s tím, že právě podle klipu a cesty do USA kapela připravila koncertní vizuál pro letošní show.

Vystoupí i zřejmě poslední moravská ska kapela

Kapela Legendy se vrací zase odehraje akustické verze tuzemských i světových hitů.

„Lídrem je Petr Šiška, který baví i průvodním slovem, dalšími muzikanty jsou Roman Izzi Izaiáš z kapely Doga a Andonis Civopulos, který hrával v rockovém období se zpěvačkou Věrou Špinarovou. Na cajon hraje též mistr tohoto nástroje Libor Pyško, rovněž známý z působení v kapele Věry Špinarové,“ vypočítává Vlasáková.

Populární hranická ska formace Gentlemen’s Club zase přiveze na festival nový repertoár a energické vystoupení, které podpoří dechová sekce.

„Jsme zřejmě poslední moravská kapela, která tento styl hraje. Letos slavíme 14 let. A pořád to baví jak fanoušky, tak nás samotné,“ říká frontman kapely Jiří Poledňák, který kromě novinek slibuje i osvědčené hity jako V naší čtvrti nebo V jistých nejistotách.