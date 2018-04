Po vytunelování je plán cyklostezky v troskách, obce ji ale dál chtějí

Obecně prospěšná společnost Romže měla před deseti lety velké plány. Založily ji obce podél říčky Romže na Prostějovsku a dohodly se, že v malebné krajině podél vody vybudují cyklostezku až do Konice.

Od olomouckého hejtmanství přišla dotace 1,7 milionu korun a společnost začala připravovat podklady pro územní rozhodnutí. Po pár letech vyšel najevo obrovský průšvih. Projekty byly neúplné, společnost vytunelovaná a dotace pryč.



Bývalý předseda správní rady David Sekanina za to u soudu v Olomouci nedávno dostal podmínku 26 měsíců.

„Obžalovaný je povinen zaplatit na náhradě škody Olomouckému kraji částku ve výši 1 039 700 korun,“ nařídila v rozsudku předsedkyně senátu Zuzana Vladyková.

Sekanina jakoukoliv vinu odmítal a hájil se tím, že o všech důležitých věcech se vždy hlasovalo. Argumentoval tím, že když byl předsedou správní rady, žádný z členů proti jeho činnosti nebo činnosti společnosti nikdy neprotestoval.

„Ani žádný člen dozorčí rady nikdy nenamítal, že by něco viděl špatně, že by se bylo potřeba sejít nebo že s něčím nesouhlasí nebo že je něco nesprávně. Žádná výtka po celou dobu nikdy zevnitř ze společnosti nezazněla,“ hájil se u soudu Sekanina.

„Můj klient obvinění naprosto odmítá a má na to argumenty,“ snažil se marně Sekaninu bránit i jeho obhájce Petr Ritter.

Projekt ztroskotal, vize trvá

I přesto, že plán společnosti Romže skončil v troskách, obce v okolí říčky se nevzdávají. Cyklostezka z Kostelce na Hané, kam se dá z Prostějova pohodlně dojet na kole už roky, až do Konice, by byla velkým oživením a turistickým lákadlem.

„Dokumentace, kterou společnost Romže vytvořila, nebyla k ničemu, a tak jsme konstatovali, že jednotlivé obce budou na svých katastrech pokračovat podle svých možností. Máme tady síť polních cest, budeme se snažit, aby to bylo pozemkově nachystané, ale dál se zatím nepokročilo. Vize však stále platí,“ říká například starosta Konice František Novák.

Jednu z částí plánované cyklostezky se přesto podaří brzy dotáhnout do konce. Jde o úsek mezi Lutotínem a Běleckým mlýnem, čímž se tento oblíbený rekreační cíl spojí cyklotrasou přes Kostelec na Hané až s Prostějovem.

Lesy ČR postaví novou cestu, jež poslouží i cyklistům

Kostelec, Hluchov a Bílovice-Lutotín se dohodly s Lesy ČR na prodeji potřebných pozemků a Lesy ČR zde v příštím roce chtějí vybudovat asfaltovou stezku.

„Pozemky jsme již vykoupili od Kostelce a Hluchova. Předpokládáme, že letos necháme zpracovat projektovou dokumentaci a výstavba začne v příštím roce. Nepůjde o cyklostezku, ale lesní účelovou cestu, která bude sloužit především při lesnickém provozu. Cyklistům a turistům však bude sloužit samozřejmě také,“ potvrdila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Starosta Kostelce na Hané František Horák to vítá. „Po pozemkových úpravách nám tam zůstal pozemek, který zasahoval do cesty. Domluvili jsme se a prodali ho Lesům ČR, protože chceme podpořit vznik asfaltové trasy. Sloužila by nejen cyklistům, ale třeba i maminkám s kočárky na procházky. Měla by tam vzniknout i nějaká rekreační zóna, dokonce i přístřešek pro odpočinek. My to určitě velmi vítáme,“ potvrdil starosta.

Investice si vezme zhruba 3,5 milionu korun, které Lesy ČR pokryjí z vlastního dotačního programu zaměřeného na podporu veřejných zájmů. „Nejdříve je třeba vybudovat cestu, pak případně další lesní mobiliář,“ podotkla mluvčí Jouklová.

Kostelecký patriot a nadšený cyklista Jiří Kastner, který hospodaření obecně prospěšné společnosti Romže dával po odsouzeném Sekaninovi do pořádku, je přesvědčen, že celý projekt by nyní potřeboval nový impulz.

„Projekt Romže je už bohužel zahrabaný. Nyní by se do toho musel pustit nějaký nový investor, který by dal nejen peníze, ale také své úsilí. Aspoň, že se podaří dokončit úsek na Bělák, který tak bude konečně propojený s Prostějovem,“ odtušil Kastner.