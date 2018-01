Z olomoucké filharmonie chci nejlepší orchestr Moravy, říká nový ředitel

Co jste za těch pár dní ve funkci stihl udělat?

Postupně mi někdejší ředitel předává celou agendu. Já se v podstatě snažím rozklíčovat to, co obsahují všechny šanony, které mám na stole. Dále jsem se stihl představit managementu a také orchestru. Také jsem navštívil novoroční koncert filharmoniků, na kterém mě představil primátor.

Jaký je váš cíl?

Moje smělá vize je, že olomoucká filharmonie bude prvním moravským orchestrem.

Víte již, na co se budete muset prioritně zaměřit?

Rozdělil bych to do dvou oblastí. Z krátkodobého hlediska je potřeba zachovat kontinuitu provozu, přičemž zatím žádné dílčí, ani komplexní změny nezavádím, protože nemám dostatek informací, abych mohl navrhnout smysluplnou alternativu. Co se týče dlouhodobějších věcí, můžu zmínit to, že jsem se ještě před nástupem do funkce sešel se šéfdirigentem Petrem Vronským, který, což se asi ví, odchází po této sezoně do Teplic, a dohodli jsme se na další spolupráci. Pan Vronský u nás bude příští sezonu dělat uměleckého supervizora. Zatím jsem o tom řekl jen orchestru.

Můžete tu supervizi rozvést?

Pan Vronský bude mít funkci hlavního hostujícího dirigenta nebo bude pověřený řízením orchestru. Už z názvu jeho funkce musí být jasné, že on je tady uměleckým pilířem. Ostatní dirigenti, kteří se u nás v příští sezoně představí, by se měli stát – v ideálním případě – těmi, z nichž bychom si mohli vybrat nového šéfdirigenta. O tom je ale ještě předčasné mluvit.

I šéfdirigenti tedy chybějí na trhu práce?

MFO určitě potřebuje špičkového šéfdirigenta a takového člověka je pro příští sezonu – tedy za tak krátkou dobu – takřka nemožné sehnat. Tito lidé mají závazky na dlouhou dobu dopředu. Taky jde o to, pro jakou filozofii se rozhodnete. Pokud půjdete na jistotu, pravděpodobně budete muset někoho přetáhnout i z lepšího prostředí, což ale může pro organizaci znamenat nárůst mzdových nákladů. Druhá cesta, to znamená vytipovat z nadějných dirigentů svého favorita, s sebou zase nese riziko, že nevyberete toho správného.

Otázka na dramaturgický plán příští sezony je ještě předčasná?

Pokud vím, sezona naplánovaná ještě není. Já se do toho budu moci pustit tak v únoru, v březnu. Každopádně budeme stavět na tom, na co je naše publikum zvyklé. Zároveň bych byl ale rád, kdybychom rozšířili okruh našich posluchačů o nové cílové skupiny. Tou největší jsou studenti univerzity, kterých je v Olomouci opravdu hodně. Jestli se to podaří, nevím. Už proto, že v Česku neznám žádnou filharmonii, která by měla v repertoáru koncertní cyklus pro vysokoškoláky.

Plán na příští sezonu budete připravovat sám?

Dosud ho sestavoval zčásti sám, zčásti s kolegy pan Kvapil. Já ale nejsem ten typ člověka, který by to chtěl dělat. Plán na příští sezonu bych rád připravoval s lidmi, kteří se stanou adepty na novou funkci profesionálního dramaturga MFO. Ten pak bude mít následující plány na starosti. Z personálních změn a funkcí, které tady nejsou a já bych je zavést chtěl, je dramaturg ta nejdůležitější pozice.

Další nová místa?

Podle mě, podotýkám ale, že se tu teprve rozkoukávám, by MFO měla mít PR specialistu. Dosud propagace vycházela z managementu. Já jsem toho názoru, že by PR šlo dělat jinak než doposud, v každém případě pak ve větší míře.

Jonáš Harman Novému řediteli Moravské filharmonie Olomouc je 31 let a pochází z Ostravy. Na Janáčkově konzervatoři vystudoval hru na tubu, stejný obor absolvoval také na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Vysokoškolský titul má také z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde vystudoval obor hudební manažerství. V minulosti pracoval jako krizový manažer, hudebník na volné noze či jako živnostník v oblasti poradenství. Do současnosti je spoluvlastníkem komunikační agentury.

Plánujete i obměnu tváří v managementu?

V tuto chvíli nikoliv. Nemám k tomu žádný důvod, nepřivedu si s sebou tým „svých“ lidí. Do budoucna ovšem personální změny samozřejmě nemůžu vyloučit.

Ještě jsme nemluvili o současné atmosféře v orchestru. Zhruba před půl rokem to v něm docela „vřelo“, hudebníci se chystali stávkovat za odvolání vašeho předchůdce Vladislava Kvapila...

Pokud bych o tom minulém stavu nevěděl, podotýkám, že z tisku, vůbec bych neřekl, že tu někdy něco takového bylo. V současné době nevím o žádné třecí ploše. Myslím, že orchestr se k minulosti nevrací, je v očekávání, zda a co se změní.

A s odboráři, kteří protest proti někdejšímu řediteli iniciovali, jste se už sešel?

Jsem s nimi v kontaktu, oficiální schůzka se ale teprve uskuteční. Termín už je dohodnutý.

Odborová organizace kritizovala někdejšího ředitele mimo jiné za to, že podniká prostřednictvím své umělecké agentury ve stejném oboru jako MFO. Nehrozí něco podobného i u vás, i vy podnikáte…

Stále jsem zapsaný v živnostenském rejstříku, jelikož jsem se posledních pět let živil jako osoba samostatně výdělečně činná. Agenturní činnosti v oblasti umění se ale moje práce netýkala. Dále jsem společníkem ve firmě, která má jednoho velkého klienta z oblasti finančního poradenství, pro něhož děláme například interní časopis, pracujeme na jeho brandu. A najímání umělců se nevěnuji ani ve spolku, který provozuje soubor Brno Contemporary Orchestra.

Vystudoval jste mimo jiné hru na tubu, věnujete se vůbec aktivně hudbě?

Dá se říct, že jsem stále praktikující hráč, ale posledních pět let mě už hudba neživí. Nicméně o to víc se pokaždé na to, že si zahraju, těším. Každopádně teď v nové funkci budu mít na hraní ještě méně času než dřív.

Podle toho, co jsem slyšel o nedostatku tubistů, má MFO docela štěstí, že hrajete zrovna na tento hudební nástroj. Kdyby bylo třeba, můžete zaskočit.

Popravdě, já bych jako první hledal záskok jinde. Nikoliv proto, že by se mi nechtělo hrát, ale co vím, ono to nedělá asi úplně dobrotu mezi lidmi. Ale samozřejmě pokud by nebylo zbytí, hrozilo by například zrušení koncertu, vypomohl bych.