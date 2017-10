S nedostatkem lékařů může pomoci kraj příspěvkem univerzitě, říká lídr ANO

Dle programu ANO je zásadní priorita propojení krajských měst dálnicemi a také obchvaty měst na silnicích 1. třídy. O které stavby jde v Olomouckém kraji?

Je to dostavba D1 u Přerova, kterou teď blokovali ekologičtí aktivisté. Uvidíme, jak se to podaří ukončit, ale doufám, že převáží zájem o blaho lidí, a ne křečka. Dále obchvat Bludova a Zábřehu, potom napojení na D35 přes Mohelnici, kdy potřebujeme ulevit tranzitu ze severu Moravy od Jeseníku a Šumperka na Prahu. Poté průpich Přerovem či jihozápadní obchvat Slavonín – Křelov, neboli propojení D46 a D35, a také východní tangenta, jež propojí příjezd od Přerova a Šternberka.

Tyto stavby se v kraji zmiňují před každými volbami. Stále ale nestojí. Co uděláte jinak, aby to už vyšlo?

Už jsem pro to něco udělal a budu pokračovat. Měl jsem jako poslanec na starosti devět staveb, které dostaly v rámci EIA výjimku Evropské komise, a mohou tak pokračovat. Jde například o dostavbu D1 u Přerova nebo D3 či na Náchodsku D11.

Pojďme zpět do kraje.

Třeba D1 u Přerova se už staví. A poslední úsek D1 Přerov – Říkovice, tam jsou komplikace u obce Dluhonice, o nichž jsem jednal s ministrem dopravy, občany a s ŘSD. Musíme podporovat kroky, jako udělal Přerov. Přímo ve městě otevřel kancelář na výkup pozemků. Tím vše včetně komunikace s lidmi velice usnadnil. To samé se teď děje v Prostějově ohledně severního obchvatu. Zbývá tam několik nevyřešených pozemků, ale u ostatních už jsou smlouvy o smlouvách budoucích. To jsou konkrétní kroky, jak to podpořit. Není tedy pravda, že by se nic nedělalo. Dál to bude o našem tlaku na ministerstvo dopravy bez ohledu na to, kdo ho bude řídit. Není podstatné, zda budeme v koalici, či v opozici, ale musíme na něj tlačit, i přes asociaci krajů.

Tento týden praktičtí lékaři protestovali s černými páskami proti byrokracii a podfinancování svých praxí. ANO uvádí, že je pro elektronizaci zdravotnictví, lékařům ale vadí i EET, za něž se ANO staví, a povinné zavedení eReceptu. Mnoho stárnoucích lékařů na venkově kvůli tomu končí. Jak to vyřešíte?

Vždy se na to lidé odvolávají – skončila nějaká provozovna a skončila kvůli EET. Vždyť to nemusí být vůbec pravda.

Toto ale říkají přímo lékaři.

Samozřejmě, ale říkají to i ti, kteří zavírají provozovny, že to bylo kvůli EET. Ale třeba to bylo kvůli jejich ekonomice či kvůli jiným věcem.

Pokud ale měl některý starší praktik praxi třeba 30 let…

Skoro bych si troufnul říct, že nevěřím, že existuje ordinace, kde není počítač. Evidenci i výsledky například krevních testů, to vše mají lékaři v počítači. Je to samozřejmě otázka chuti využít tohoto projektu. Ale rozumím, že některé lékaře může obtěžovat. Je možné se zamyslet, jestli nevymyslet nějakou přechodnou fázi. Ale nejsem lékař, nedokáži to posoudit úplně profesionálně. Byl jsem však i na schůzce, na kterou mě pozvali lékárníci z Jesenicka a Šumperska. A pro ně třeba eRecepty problém nejsou. Je to vždy otázka nastavení.

Jaké by tedy mělo být?

Pojďme najít podpůrný moment, jak můžeme s eRecepty praktickým lékařům, kteří nemají výpočetní techniku a nejsou s ní sžití, pomoci. A druhá věc, zabývejme se tím, jak mít víc praktických lékařů. Protože u těch, co chtějí s praxemi končit, může být zlomovým okamžikem právě elektronický recept.

Jak tedy podpoříte nárůst počtu praktických lékařů?

Mám recept, ale není to oficiální stanovisko rady. Je to můj názor, konzultoval jsem ho s lidmi, kteří mají na kraji na starost zdravotnictví. Nebylo by špatné přispět fakultám, jež mají daný počet přijímaných studentů, na to, aby jich vzali pár navíc. V řádu jednotek, maximálně desítek lidí, kteří nejsou hloupí, ale nedostali by se, protože fakulta už nemá kvůli financím možnost je přijmout. Kraj by v tomto zadotoval rozpočet univerzity, ale za podmínky, že tito studenti budou po ukončení studia v kraji například pět let provozovat praxi. Věřím, že by si u nás zvykli a už by neodcházeli.

Pokud se stanete poslancem, zůstanete i hejtmanem? Předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že si hejtmani, kteří jsou lídry a uspějí, budou muset vybrat.

Rozhodnou voliči. Jestli se mi podaří dovést kandidátku k dobrému výsledku, podle toho se budu rozhodovat. Jestli nám voliči dají důvěru a jestli budou přesvědčeni, že to děláme dobře...

Jak ale rozlišíte, zda vás lidé případně při hlasování podpořili jako hejtmana, nebo jako poslance?

Obé by mě potěšilo.

Dost se to ale překrývá.

Vidíte, sám říkáte, že se to dost překrývá...

Tak jak se podle toho můžete rozhodovat?

Právě proto, že se to hodně překrývá, tak mi vůbec v této chvíli nedělá problém zvládat obojí. Dělám to na maximum, snažím se, aby netrpěla ani práce ve Sněmovně, ani na kraji. A lidé si to musí vyhodnotit. Jestli mi dají dostatečný počet hlasů, tak to budu skutečně vnímat, že to je ohodnocení práce. Ale jak říkáte, určit, které, to nedokážu.

Na základě čeho se tedy rozhodnete?

Na základě volebního výsledku kraje například ve srovnání s jinými regiony či ve srovnání s jinými stranami. Potom budu samozřejmě diskutovat s kolegy, co si o tom myslí. A to jak na kraji, tak ve Sněmovně.

Dostanete k tomu vůbec prostor, když Andrej Babiš uvedl, že si budete muset vybrat?

Pan Babiš je předseda hnutí, ne jeho majitel. To si mnohdy novináři a národ pletou. Budu samozřejmě plně respektovat názor hnutí, ale názor jednotlivce je prostě názor jednotlivce. Ovšem pokud mi hnutí řekne, že kumulace je špatně, tak se nad tím budu muset vážně zamyslet.