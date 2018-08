Architektonická soutěž na podobu SEFO je uzavřená věc, říká ředitel muzea

Když jste se v roce 2013 stal ředitelem Muzea umění Olomouc, k SEFO jste mimo jiné prohlásil, že byste se přikláněl k tomu, aby muzeum u tohoto projektu aktualizovalo zadání a začalo znovu, a to včetně architektonické soutěže. Ta se nakonec neuskutečnila. Mrzí vás to?

Byla to doba, kdy z čela muzea odcházel profesor Pavel Zatloukal. Samozřejmě nás to tehdy mrzelo. Společně jsme v roce 2010 připravovali mezinárodní soutěž. Měli jsme vytipovaných pět či šest významných architektonických kanceláří, měli se jí zúčastnit architekti z České republiky i ze zahraničí. Nakonec jsme se ale nedohodli s komorou architektů, a soutěž se proto neuskutečnila.

Zkusil jste ji vyhlásit znovu během posledních pěti let?

Ty byly velmi komplikované v tom, abychom s ministerstvem kultury našli společnou řeč, jak vůbec pokračovat. Nešlo o to, jak bude budova vypadat, ale o to, z čeho ji zaplatíme. To byl největší problém. V momentě, kdy jsme ho vyřešili, jsme mohli pokračovat. Zaktualizovali jsme rozpočet a náplň SEFO, jeho koncept se zachoval.

Proč?

Když architekt Šépka připravoval studii, dostal zadání s požadavky od nás i od památkové péče. To stanovilo, že má jít o kontextovou architekturu. Což znamená, že architekt musel respektovat původní středověkou zástavbu (v minulosti v proluce stálo pět domů – pozn. red.). My jsme měli zásadní požadavek, aby do novostavby šlo světlo shora.

A to je takový problém?

Pan architekt splnil všechny podmínky. A my jsme si později položili otázku, zda by se v případné soutěži, byť nechci předjímat, neobjevily určité napodobeniny. Soutěž by byla těmito požadavky zkrátka svázaná. Nebylo by to o tom, tady je zelená louka a vytvořte cokoliv. To byl důvod, proč nakonec i tehdejší ministr kultury Daniel Herman souhlasil, abychom zaktualizovali původní plány.

Mrzí vás tedy takový vývoj?

Pokud bych se mohl rozhodovat od prázdného stolu, na němž by tato varianta nebyla, pořád bych se přikláněl k tomu, aby architektonická soutěž byla. V tuto chvíli je to ale uzavřená věc. Zadání je naplněno originálním řešením pana Šépky. I vědecká rada Národního památkového ústavu prohlásila, že jí vyhovuje.

Michal Soukup a Muzeum umění Historik umění Michal Soukup se narodil 5. února 1959 v Olomouci a je absolventem tamní Univerzity Palackého. S prvním ředitelem Muzea umění profesorem Pavlem Zatloukalem spolupracoval od poloviny osmdesátých let, kdy jako správce a kurátor nastoupil do Galerie výtvarného umění, jež tehdy spadala pod Vlastivědné muzeum. Po jejím osamostatnění byl od roku 1990 Zatloukalovým zástupcem, od 1. dubna 2013 stojí v čele Muzea umění Olomouc. To má nyní s rozpočtem kolem 70 až 80 milionů korun více než sto zaměstnanců, každý rok uspořádá přes čtyřicet výstav. Muzeum navštíví každoročně 150 až 200 tisíc lidí.

Muzeum SEFO potřebuje i kvůli novým podzemním depozitářům. Mají pojmout až 200 tisíc děl. Na jak dlouho to bude muzeu stačit? Už teď vlastní téměř 91 tisíc sbírkových předmětů v hodnotě zhruba dvou miliard.

Když jsem v roce 1985 nastoupil ještě do staré galerie ve Wurmově ulici, měli jsme depozitář o čtyřech místnostech. Po přestěhování do současného sídla jsme s profesorem Zatloukalem plánovali, že budujeme zázemí s rezervou na dalších třicet let. To byl rok 1990. Teď je 30 let téměř za námi a depozitáře jsou přeplněné. Předpokládáme, že SEFO bude stačit na dalších 50 let.

Nová budova i rekonstrukce té stávající, jež s ní bude propojená, vyjde na 543 milionů. Je už jisté, že tyto finance ze státního rozpočtu dostanete?

Po výjezdech vlády do krajů je hotový seznam investic do staveb na následující období. V tomto soupisu jsme. A velmi významné je, že SEFO figuruje i v současné státní kulturní politice jako jedna z priorit. To potvrzuje i programové prohlášení nové vlády, kde je SEFO výslovně uvedeno s tím, že vznikne. Navíc seznam investic by v řádu týdnů či měsíců mohl být předložen vládě. Pokud ho schválí, podnikneme další kroky.

Jaké?

V následujících dvou letech bychom měli sepsat projektovou dokumentaci a vybrat stavební firmu. A v letech 2021 až 2023 by se SEFO mělo stavět, v roce 2024 otevřít.

SEFO je už roky pro muzeum priorita. Co dalšího plánujete kromě něj?

Chystáme změny expozic v Arcidiecézním muzeu v Kroměříži, kde se v rámci dlouhodobé spolupráce s olomouckým arcibiskupstvím staráme o jejich odbornou stránku. Církev tady získala 240 milionů z evropských dotací na rekonstrukci podstatné části zámku. V olomouckém Arcidiecézním muzeu pak připravujeme přestavbu Zdíkova paláce a novou stálou expozici v podkroví kapitulního děkanství.

Pokud se podaří získat finance, jak bude Zdíkův palác vypadat?

Když před lety v Olomouci vznikalo Arcidiecézní muzeum, zvažovali architekti rekonstrukci Zdíkova paláce. Tehdy na ni i kvůli nedostatku peněz nedošlo a dnes máme za to, že je jeho podoba jednoznačně překonaná. Nyní se tak více zviditelní to nejpodstatnější, co tam je, a to jsou románská okna v prvním patře. To bude prosklené a nově zastřešené ocelovými pláty. Plány se týkají i křížové chodby, kde se nacházejí vzácné renesanční malby.

Kdy bude tato proměna hotová?

Pokud se podaří získat evropskou dotaci, stavba začne v první polovině příštího roku. Vše má být hotové v roce 2021.