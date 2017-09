Koalici s ANO si nedokážu představit, říká krajský lídr Starostů Sršeň

Kdybyste byl zvolen, jak to lidé v Olomouckém kraji poznají?

Nechtěl bych se stát Pražákem, ale zůstat místním člověkem, který lobbuje za zájmy Olomouckého kraje. Na severu regionu se moc často nestává, aby za námi stávající poslanci přijeli a zjišťovali, co my jako starostové potřebujeme.

Myslíte, že toto ještě žádný jiný kandidát před volbami neříkal?

Znám poslance z jižních Čech či jižní Moravy, kteří bojují daleko víc. Například v oblasti, na kterou se zaměřuji, což je regionální rozvoj a evropské dotace. Tomu bych se chtěl dál věnovat. Právě vzniká strategie regionálního rozvoje, jež předurčí, kde se po roce 2021 budou utrácet národní i evropské finance. A tady Olomoucký kraj vychází jako jeden ze tří nejzaostalejších a nejvíce strukturálně postižených regionů.

Jak to vyřešit?

Je třeba i politickou silou bojovat, aby úměrně tomu byly vymezeny prostředky z evropských a národních zdrojů. Teď to tak není. Určitě tomu mohu pomoci. Zároveň bych se rád zasadil o to, aby evropské dotace byly použity na nejúčelnější a nejpotřebnější projekty, což teď neplatí. Už se začíná vyjednávat o budoucím programovacím období EU. V tom bych byl aktivní a pomohl i Olomouckému kraji.

Které projekty jsou pro region nejúčelnější a nejpotřebnější?

Je to dopravní infrastruktura. Bohužel to často není otázka financí, ale spíše nepřipravenosti projektů. Například dálnice D35 je v Pardubickém kraji daleko lépe připravená než v Olomouckém. Dále napojení Jesenicka, Šumperska a Zábřežska, neustále řešíme i obchvaty Olomouce, Prostějova a Přerova.

Do plánů na dokončení D1 u Přerova zasáhla nedávno organizace Děti Země. Napadla to, jak se projektanti vypořádali s chráněnými živočichy na trase. Má se omezit možnost ekologů zasahovat do povolování staveb?

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí je třeba. Nicméně množství možností odvolání a to, jak protahují povolování staveb, je i při srovnání se sousedními zeměmi naprosto bezprecedentní. Bohužel u nás zatím neexistuje zákon o liniových stavbách či možnost, že při podání odvolání - ať už ekologů, či majitelů pozemků - dané řízení pokračuje a vše se řeší v jeho v průběhu.

Tyto možnosti byste omezil?

Neměla by být možnost opakovaného odvolání se stejnými argumenty. Například u obchvatu Bludova na Šumpersku lidé stejný dopis napsali do územního i stavebního řízení, což postrádá smysl.

Kraj trpí odchodem odborníků i mladých lidí, což je spojené i s jedněmi z nejnižších mezd v republice. Jak to změnit?

Není to jen otázka mezd. Je to dané i tím, že v regionech nepěstujeme v mladých lidech hrdost a sounáležitost s krajem. Když se v Praze svých studentů zeptám, kdo by se chtěl vrátit domů, Jihomoraváci a Jihočeši téměř vždy řeknou, že by chtěli. Někdy se přidají lidé ze Zlínského kraje, ale z Olomouckého téměř nikdy. Druhá věc je vytvoření příležitostí. Na Jesenicku a Šumpersku je stále obrovský nevyužitý potenciál v cestovním ruchu.

Jak mu pomoci?

Jde o propojení například hotelových škol s praxí, aby si studenti mohli vyzkoušet, jaké to je podnikat. Je třeba je v tom podpořit. Vzorem může být rakouský region Kitzbühel. Lidé se sem ze studií vrací, cestovní ruch tu funguje podle zásad destinačního managementu.

Co to obnáší?

Dělají si mimo jiné přesné statistiky, u turistů zjišťují, co které národnosti konkrétně chtějí. Na základě toho vytvářejí nejrůznější balíčky. Dnes je cestovní ruch velmi sofistikovaný obor. Krom toho by na severu mohl pomoci i přesun některých státních úřadů z Prahy do regionů.

O co by konkrétně šlo?

Nevidím důvod, proč by - dle vzoru z Estonska a samozřejmě za podmínky pokrytí vysokorychlostním internetem - nemohla být na Jesenicku nějaká účtárna či jiná instituce státní správy.

Jste místopředsedou Starostů. Jak se díváte na případnou koalici s nynějším favoritem voleb hnutím ANO?

ANO je založené na naprosto opačných principech než my. I otázka Andreje Babiše je velký problém. Může říkat, co chce, ale pro člověka, jenž dlouhodobě dělá s dotacemi, je jasné, že to bylo účelové.

Myslíte kauzu Čapí hnízdo?

Ano, Čapí hnízdo. To je opravdu nemorální. A to nebudu spekulovat o dalších možná závažnějších kauzách. Názor našeho hnutí je, že bychom s ANO do koalice nešli. Samozřejmě je otázka, jaká bude situace po volbách.

Máte otevřená zadní vrátka?

Pokud by se hnutí ANO změnilo, například v tom, že bude podporovat politiku zezdola nahoru, je to i otázka programové dohody. Ale já souhlasím s naším lídrem Janem Farským, nedokážeme si představit spolupráci s ANO.

A co další strany, s nimiž byste do vlády nešli?

Samozřejmě komunisté a hnutí Tomia Okamury. Máme velmi rozdílné názory.