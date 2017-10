Plat je v regionu tak malý, že lidé musejí odejít, říká lídr ČSSD

ČSSD slibuje do roku 2022 zvýšení minimální mzdy alespoň na 16 tisíc korun a průměrné přinejmenším na 40 tisíc. Olomoucký kraj nízké platy trápí, i kvůli nim odcházejí mladí lidé, kteří se například nevrací ze studií. Jak v tomto regionu pomůžete?

U minimální mzdy vycházíme z minulých let, kdy jsme ji ze zhruba osmi tisíc postupně zvyšovali. V průměru tak nakonec byla měsíčně vyšší o tisíc korun. A za další čtyři roky by se to z nyní schválených 12 200 mělo relativně bez problémů na 16 tisíc dostat. Ekonomicky teď vše funguje docela dobře.

Ekonomický vývoj ale zvýší mzdy v celé zemi. Nezůstane tedy poměr platů mezi regiony stejný? Nebude Olomoucký kraj opět na neatraktivním chvostu?

Neumím to odhadnout. Je to i o firmách, které tu jsou, o struktuře služeb a dalších věcech. Ale se 40 tisíci průměrné mzdy už bude příjemnější být někde v pozadí než s 26 tisíci.

Stále ale bude platit, že si lidé v jiných krajích vydělají víc, motivace odejít tak nezmizí.

To si nemyslím. Lidé odcházejí i z existenčních důvodů. Plat je nyní tak malý, že prostě musejí odejít. Jestli se obecně podaří v celé zemi zvýšit mzdy, může se stát, že tento existenční tlak už tu nebude. Sice tady půjde stále o nižší plat, ale již dostatečný. A člověk díky tomu raději zůstane ve svém kraji, s přáteli a rodinou, než aby šel do Prahy, kde je průměrný plat sice vyšší, ale život je tam výrazně jiný.

ČSSD v programu podporuje urychlený rozvoj dálnic. V Přerově před časem zasáhly Děti Země námitkami do příprav stavby D1. Do jaké míry byste omezil možnosti ekologů ovlivňovat povolování staveb?

Je velmi mnoho lidí, kteří rozumí ekologii, a když to dělají občansky, má to velký význam. Pořád voláme po tom, aby se lidé víc zapojovali do veřejného života. A někteří jsou pak překvapeni, když se to stane. Z tohoto pohledu to jako člověk, který se různými aktivitami zapojuje do občanského života, vnímám pozitivně. Co ale vnímám výrazně negativně, je zneužití těchto možností. Jsou zdokumentovány případy, a nebudu je konkrétně jmenovat, to je spíše věc policie, kdy nejde o ekologii, ale o jiný prospěch. Musely se například účelově za velké peníze zadávat studie některým ekologickým organizacím, aby nepodávaly odvolání. A ony ho dávaly jen proto, aby tyto prostředky získaly. To by se mělo více hlídat.

Voliče lákáte i na prosazení zákona o liniových stavbách. Jeho součástí by tedy bylo i jiné nastavení možností odvolání?

Měla by v něm být možnost danou stavbu dokončit a až potom by měl soud řešit náhradu těm, kteří to například kvůli pozemkům blokují. Nemělo by to být jako dnes. Je sice možné ve veřejném zájmu vyvlastnit, ale pak se vše natáhne o další roky soudními spory o výši náhrady. A dokud nejsou dořešené, stále se nemůže stavět. V tom by byla ta změna. Mohlo by se stavět, přestože by to ještě nebylo dořešené. Spor by doběhl před soudem, jenž by rozhodl o náhradě, kterou člověk samozřejmě musí dostat.

Jaké dopravní stavby pro Olomoucký kraj prosadíte?

Dálnice D1 se už staví, tam snad další zádrhel nebude. Strašně důležitá je D35, měla by se protáhnout směrem na Prahu, a Olomouc samozřejmě zajímají obchvaty. Těžká je cesta na Šternberk či napojení na Globus, tam je to také šílené. To by se mělo velmi rychle dostavět.

Tyto stavby zmiňují v kraji před každými volbami téměř všichni kandidáti, a přesto stále nestojí. Co uděláte jinak, aby to vyšlo?

Obávám se, že já nic, protože jsem už všechno vyzkoušel. Tlak na ministry dopravy či na premiéra, kterého jsme sem i přitáhli a tady s ním jednali. I on potom tlačil na ministra dopravy. Ale ve chvíli, kdy ministerstvo dopravy či Ředitelství silnic a dálnic nefunguje, tak s tím lokální politik bohužel neudělá nic.

Přece jako poslanec nejste lokální politik.

Kdyby byl ministr dopravy můj kolega, může si být jist, že ho budu otravovat tak dlouho, než to dostaví. Ale v minulé době na to sluch nebyl. Typický Vít Bárta, s nímž jsme jednali a který ty stavby pak zastavil. To bylo úplně bláznivé.

V tomto volebním období ovládal ministerstvo dopravy váš koaliční partner hnutí ANO. Ani za něj to nefungovalo? Olomoucký kraj nebyl priorita?

Zdá se, že ne. Dálnice D1 snad, ale D35 až tak ne. Možná ze strany od Hradce Králové, ale ne z naší.

S kým ČSSD nepůjde do koalice?

Z mého pohledu je vysoce problematické, kdyby měl být náš koaliční partner zatížen nějakou trestně-právní aférou.

Takže s hnutím ANO byste do koalice zase šli, nebo už ne?

Dokud si pan Babiš nevyřeší problémy či neodejde z politiky, což se od politiků, třeba dočasně, očekává v takové situaci, tak si osobně nedovedu představit, že bychom s ním mohli být ve vládě.

Napadá vás další strana, se kterou byste do koalice nešli?

Vidím to trochu složitě s komunistickou stranou, ale jinak bych to až tak neomezoval. Říci, co ne, není taktické. Hledáme partnera, který bude ochoten uskutečnit náš program. Po minulých volbách se nám to podařilo v téměř plném rozsahu, i proto, že náš partner žádný program neměl. Tudíž realizoval náš.