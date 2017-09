ANALÝZA: Pomoc Sigmě, nebo ochrana majetku? Od každého trochu

1 Proč by město (ne)mělo koupit Andrův stadion?

Radnice vysvětluje plánované převzetí fotbalové infrastruktury obavami z jejího případného rozprodávání. Existovala ale někdy vůbec taková hrozba?

Primátor Antonín Staněk tvrdí, že ano. „Pokud by zadlužování Sigmy pokračovalo, reálně by jí hrozilo insolvenční řízení, prodej majetku v dražbě. Máme to podložené analýzou,“ prohlásil.

Představitelé klubu sice možný krach odmítli, nicméně sami na jaře pod tíhou dluhu vůči někdejšímu akcionáři Josefu Lébrovi prodali část tréninkového areálu, konkrétně pozemek pod umělou trávou.

Ještě předtím je finanční nouze donutila k prodeji sousedícího cípu půdy. Takže obavy města z dalšího „porcování a projídání“ by nemusely být úplně liché.

Pro transakci hovoří i to, že by se díky ní město zbavilo zodpovědnosti za profesionální klub. V minulých letech totiž postupně nakoupilo balík jeho akcií za zhruba 93 milionů a patří mu tak asi třetina Sigmy. Taková přímá účast ve fotbalovém byznysu však z pohledu samosprávy žádný velký smysl nedává.

Směnit akcie za část sportoviště je proto spíše logické. Minimálně je tato forma „spoluúčasti“ města na fotbale obvyklejší, většina prvoligových stadionů totiž patří radnicím.

Na druhou stranu drtivá většina Olomoučanů Andrův stadion k ničemu nepotřebuje. Na fotbal chodí pár tisíc fanoušků, samotné sportoviště pro veřejnost není.

Logický argument odpůrců transakce tak je, že koupě pro ně ve finále může znamenat, třeba že město odloží opravu chodníku před jejich domem, protože bude splácet stadion.

2 Odpovídá cena?

Hodnotu stadionu stanovili nezávislí znalci. Obě strany závěry jejich posudku akceptovaly, sportoviště by tak mělo radnici přijít na 186 milionů a balík zmiňovaných klubových akcií. O ceně klub ani radnice podle všeho nelicitovaly.

„Osobně jsem představu o ceně neměl žádnou. Těžko ji můžeme s něčím srovnávat, protože fotbalová infrastruktura se tu neprodává každý den. Vyšla z nezávislého posudku a my ji akceptujeme,“ řekl místopředseda představenstva Sigmy Petr Konečný.

Kupní cenu nepovažuje za přemrštěnou ani olomoucký realitní makléř Petr Korytar.

„Nemám k dispozici podklady, když ale srovnám, že za pozemek pod ‚umělkou‘ byl kupec ochotný dát 60 milionů, myslím, že částka za stadion je odpovídající. Za sebe můžu říct, že pokud stadion koupí město, bude to lepší varianta, než kdyby se dostal do rukou spekulanta,“ míní.

Bez ohledu na to jde ovšem o astronomickou částku – vždyť největší letošní investice města, kterou je oprava třídy 1. máje, činí asi 80 milionů, roky odkládaná (kvůli penězům) rekonstrukce ulice 8. května by pak měla vyjít na 120 milionů.

3 Na co klub peníze použije?

Lze čekat, že část výtěžku z prodeje stadionu klub nejspíš použije na nákup posil, které si kvůli žalostnému stavu pokladny zatím nemohl dovolit. To je čistě z ekonomického hlediska investice, která se může i nemusí vyplatit – za určitých okolností, zejména dobrých sportovních výsledků, může hráče později prodat se ziskem. Stejně tak ale nevydařený nákup může skončit ztrátou.

Modří ovšem nezastírají, že část peněz za stadion zapojí do rozpočtu. Jinak řečeno, že je „projí“. „Takto dopředu je těžké mluvit, na co přesně by peníze šly. Nicméně počítám, že část bychom využili na nájemné,“ uvedl Konečný.

Kolik by klub městu platil za pronájem, ještě radnice musí se Sigmou „doladit“. Staněk dopředu avizuje, že se město nenechá vmanévrovat do pozice sponzora.

„Z naší strany padl požadavek, že je potřeba vypracovat transparentní ceník. Říkám otevřeně, že se nechceme dostat k modelu jiného sportoviště (zimního stadionu, pozn. red.), který není úplně funkční. Nebude to tak, že cena pronájmu Androva stadionu bude tisíc korun ročně,“ zdůraznil.

Odmítl tak hypotézu, jež se nabízí: že hlavním motivem města je vytáhnout profi fotbal z finanční šlamastyky. I pokud město Sigmě vyměří tržní nájem, o pomoci klubu není pochyb. Vlastnit prvoligový stadion totiž není investice, u níž by existovala reálná návratnost.

4 Hledá se dál mecenáš?

S rozpočtem by mohl Sigmě pomoci nový mecenáš. Konec konců klub a radnice jej hledají už od loňska, v květnu ovšem musely oznámit, že námluvy zkrachovaly.

A to přesto, že Olomoučtí splnili požadavky nejvážnějšího zájemce – Sigmu oddlužili a rozloučili se s Lébrem, který akcie převedl na spolek SK Olomouc Sigma MŽ.

Ale zpět k úvodní otázce. Prodejem stadionu by nejspíš šance Sigmy najít nového (spolu)vlastníka vzrostly. Investor by totiž kupoval klub s garancí peněz od města, které chce areál splácet 12 let.

Není ovšem vyloučeno, že Sigma po prodeji stadionu v hledání mecenáše zvolní, neboť z nejhoršího – ve smyslu zajištění rozpočtu na tuto a několik dalších sezon – bude venku. To by však bylo krátkozraké řešení, stejně jako dřívější půjčky na provoz.

5 Postaví se obchodu kritici?

Koupi stadionu musí schválit zastupitelé, budou se jí zabývat v listopadu. A dá se čekat tuhý boj.

Nasvědčuje tomu i postoj zastupitele opozičního hnutí ProOlomouc Pavla Grasseho.

„Zatím nevidím důvod, proč bychom měli pro pořízení stadionu zvednout ruku. V první řadě je nutné investovat do základních potřeb města,“ řekl.