Potíže s prodejem Androva stadionu vyřešilo Olomouci rozdělení tribuny

Pokud se politici v polovině března vysloví pro, Olomouc za stadion zaplatí ve splátkách téměř 145 milionů korun, k nimž ještě přihodí zhruba třetinový balík klubových akcií.

„Rada města finální verzi materiálu týkajícího se převodu Androva stadionu projednala a doporučuje zastupitelstvu, aby nabytí sportoviště schválilo,“ řekl náměstek primátora Martin Major.

Upřesnil, že zastupitelé budou rozhodovat o dvou smlouvách. První se týká tribun vyjma té hlavní, pozemků v okolí stadionu či fanshopu, které patří klubu – akciové společnosti SK Sigma Olomouc. Za tento majetek je vedení města ochotné zaplatit 144,9 milionu korun. Původně Sigma sice žádala zhruba o 40 milionů více, po jednání se zástupci města ale ustoupila a cenu snížila.

Návrh kupní smlouvy počítá podle náměstka s tím, že radnice bude peníze posílat do klubové pokladny postupně. Každý rok by mělo jít o dvanáct milionů korun, respektive šest milionů za pololetí.

„Zároveň jsme dosáhli ujednání, že pokud by Sigma spadla do nižší než druhé ligy, splatnost splátek by se posunula vždy o dvanáct měsíců, a to až do doby, než klub bude hrát minimálně druhou ligu,“ podotkl.

Část tribuny opravená z dotací bude dočasně majetkem spolku

Druhá smlouva se týká hlavní západní tribuny. Jejím vlastníkem je spolek SK Olomouc MŽ, jenž je ochotný budovu postoupit radnici výměnou za její zhruba třetinový podíl v klubu. Jedná se o akcie, které město nakoupilo postupně v minulých letech za zhruba 93 milionů korun.

Potíž je, respektive byla v tom, že spolek nechal tribunu v letech 2014 a 2015 – před mistrovstvím Evropy fotbalistů do 21 let – zmodernizovat s pomocí zhruba padesátimilionové podpory z veřejných zdrojů, přičemž podstatnou část tohoto příspěvku tvořil příspěvek státu.

Převod zmodernizované části tribuny tak musí schválit ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což se ovšem do současné chvíle nestalo. Právníkům zúčastněných stran se ale nakonec podařilo najít řešení. Spočívá v rozdělení tribuny na čtyři samostatné části.

„Tři z nich, kterých se státní dotace netýká, navrhujeme směnit ihned. Směna čtvrté by obsahovala takzvanou odkládací podmínku. To znamená, že by k převodu došlo v okamžiku, kdy se spolku podaří získat souhlas ministerstva, nebo začátkem května roku 2025, kdy vyprší podmínky dotace,“ popsal Major.

Prostory, které by měly dočasně zůstat spolku, zahrnují mimo jiné vstupní halu s recepcí, šatny hráčů a rozhodčích, wellness, tiskové centrum, kanceláře a technické zázemí, jako jsou úklidové místnosti, prádelna a sklady.

Do profi fotbalu už nebudeme strkat nos, říká náměstek

Převod městských akcií mají účastníci transakce vymyšlený tak, že si radnice ponechá do doby, než získá poslední část tribuny, zhruba 23 ze stávajících 34 procent cenných papírů Sigmy.

„Cílový stav by měl být takový, že městu zůstane symbolická jedna akcie jako výraz podpory olomouckému fotbalu. Zároveň se tím ale odstřihneme od profi fotbalu, laicky řečeno už do něj nebudeme strkat nos,“ zdůraznil náměstek.

Naopak o stadion má radnice eminentní zájem. Od prvopočátku – od předloňského jara, kdy poprvé její vedení zmínilo možnost jeho převzetí – areál označuje za rodinné stříbro, které je potřeba chránit ve smyslu zachování jeho funkce.

„Naším primárním záměrem je, aby nedošlo k rozprodeji fotbalového majetku,“ řekl už dříve primátor Antonín Staněk.

Případných spekulací se bojí i vedení Sigmy, proto preferuje jako kupce stadionu město. Sportoviště mu klub sám nabídl kvůli tíživé ekonomické situaci. Současně se Sigma netají tím, že by potřebovala mecenáše, který by jí pomohl s fakturami. Doposud ho ovšem nenašla.

Konečný verdikt ohledně převodu stadionu padne 12. března na zastupitelstvu. Sportoviště bude projednávat podruhé, loni na podzim mu vedení města předložilo plán na jeho pořízení s tím, že konkrétní kupní smlouvy dodá později. Po téměř dvouhodinové, místy emotivní, diskusi plán podpořila komfortní většina politiků.