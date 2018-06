Lázně Skalka ohrožené soukromým vrtem mají naději, prameny opět sílí

Lázeňská obec čekala na výsledky opakovaného měření vydatnosti zdejších léčivých pramenů s velkým napětím. Výsledky měření jsou mírně optimistické.

„Po zabetonování vrtu se průtok zlepšil a stále zlepšuje, takže velmi doufáme, že to bude zase v pořádku. Obec s tím nemohla vůbec nic dělat, protože v tomto případě existuje pouze oznamovací povinnost,“ řekl starosta Skalky Antonín Frgal.

Lázně ve Skalce Lázně, které se v roce 2004 dočkaly celkové rekonstrukce za 14 milionů korun, za sebou mají téměř stoletou historii. V místě, kde kdysi býval rybník Bařisko napájený dvěma prameny, je v roce 1928 postavil Vilém Sonevend z Prostějova. O deset let později se přidal další artézský pramen minerální vody o teplotě 23 stupňů, který tryskal do výše až tří metrů.

Prameny na sklonku loňského roku ochromil průzkumný vrt pro tepelné čerpadlo, který provedl jeden z místních obyvatel, a narušil tak strukturu zdejších podzemních vod. Muž si chtěl pořídit nové vytápění do svého domu.

Podle starosty vrt porušil takzvanou napjatou akumulaci podzemní vody. To si lze představit například jako systém centrálního dofukování všech čtyř kol v autě, pokud by centrál někdo přerušil.

„Provoz lázní to naštěstí v tomto období, kdy není plná sezona, moc nezasáhlo. Dlouhodobě by však bez vydatných pramenů nevydržely, takže všichni doufáme, že se to opět dostane do normálu,“ říká starosta.

Úřady vše prověřují, obec zvažuje žalobu

Alkalicko-sirnaté lázně za sebou mají téměř stoletou historii. Zaměřují se hlavně na choroby revmatického charakteru a pohybového ústrojí. Počet procedur, které každoročně lidem poskytnou, se pohybuje okolo třiceti tisíc.

Chemické složení zdejší vody je unikátní. Sylvin, který prameny obsahují, nemají v takovém množství žádné jiné české lázně. Podobné minerální vody se nachází až v Itálii nebo v Rakousku. Lázně patří obci, jsou výdělečné v řádu stovek tisíc korun, a pokud by se musely zavřít, o práci by mohlo přijít až dvacet lidí.

Úřady již začaly prověřovat, proč se zdejší léčivé prameny zastavily. Příslušný vodoprávní úřad pro Skalku je na prostějovském magistrátu.

„Musím říct, že my v tomto případě moc kompetencí nemáme, ale určitě se budou prověřovat příslušná stavební nebo báňská povolení. Zhodnotit se může například i rozsah ochranného pásma minerálních zdrojů,“ nastínila vedoucí odboru životního prostředí na prostějovské radnici Martina Cetkovská.

„I kdyby všechno bylo v pořádku, je v tomto případě velmi složité říct, kdo je případně vinen. Primární odpovědnost leží samozřejmě na majiteli a na firmě, která to vrtala, ale nejprve se musí spolehlivě prokázat, co přesně a jak se stalo,“ dodala.

Starosta Skalky Frgal potvrdil, že legislativa je v tomto případě velmi nepřehledná. Nevyloučil, že by obec mohla podat i žalobu.

„Budeme se muset sejít v obecním zastupitelstvu a poradit se, jak dál postupovat. V tuto chvíli vůbec nejsme schopni definovat míru poškození zdroje vody. To musí udělat odborné úřady nebo experti,“ vysvětlil starosta Skalky.

Lidé si pro vodu do Skalky jezdí až z Vídně

Majitele nemovitosti, který si průzkumný vrt objednal, se MF DNES ani doma, ani v zaměstnání nepodařilo kontaktovat, takže se nemohl vyjádřit.

Pro pravidelné návštěvníky lázní a lidi, kteří si pro minerální vodu do Skalky jezdili, je situace nepříjemná.

„Po prodělané závažné nemoci mi voda ze Skalky velmi pomáhala. Potkávám se tam přitom s lidmi, kteří si pro vodu jezdí například až z Vídně. Nechápu, jak si někdo mohl dovolit vrtat v blízkosti lázní. Je to arogance,“ rozčiloval se jeden z návštěvníků.

Snížení vydatnosti se týká všech čtyř zdejších léčivých pramenů Jana, Svatopluka, Cyrila a Metoděje a pramene Julinka.

Kromě léčby pohybového ústrojí a revmatických chorob voda ze Skalky pomáhá například pacientům při překyselení a onemocnění žaludku, vředech, zánětlivém onemocnění tlustého střeva a příznivě působí na játra.

Další prameny jsou pak dobré při vysokém krevním tlaku, při zánětlivých onemocněních průdušek a ledvin a prospívají lidem s cukrovkou.

