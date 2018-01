Léčivé prameny lázní ve Skalce ochromil soukromý vrt, může je to i zavřít

Alkalicko-sirnaté lázně se v současnosti zaměřují hlavně na choroby revmatického charakteru a pohybového ústrojí. Počet procedur, které každoročně lidem poskytnou, se pohybuje okolo třiceti tisíc. V posledních týdnech ovšem tamní léčivé prameny ztratily svoji vydatnost.

„Při průzkumném vrtu pro tepelné čerpadlo došlo k porušení napjaté akumulace podzemní vody. Můžete si to představit tak, jako kdybyste měli centrální dofukování všech čtyř kol v autě, a ten centrál vám někdo přerušil,“ popisuje nešťastnou situaci starosta Skalky Antonín Frgal.

Průzkumný vrt prováděl jeden z obyvatel obce, který si chce pořídit nové vytápění svého domu.

„Průzkumný vrt podléhá pouze ohlašovací povinnosti, obec je mimo hru, dává se jí to pouze na vědomí. To je díra v legislativě. Když se pak něco stane, tak všichni stojí s otevřenou pusou. U nás se předpokládalo, že při vrtání do země může dojít k podobnému defektu,“ kroutí hlavou starosta.

Pro obec, která lázně vlastní, je to podle něj velmi nemilá situace. Zásah se dotkl všech čtyř zdejších léčivých pramenů Jana, Svatopluka, Cyrila a Metoděje a pramene Julinka.

Lázně vydělávají malé vesnici statisíce a dávají práci

Před pár dny se podle starosty podařilo nešťastný průzkumný vrt zaslepit, a nyní všichni čekají, zda a kdy se vydatnost pramenů vrátí do normálu.

„Radost z toho nemáme, budeme čekat a modlit se. V zastupitelstvu se pak dohodneme na dalším postupu,“ dodal starosta. Dlouhodobě by lázně podle něho nevydržely.

„O práci by mohlo přijít až dvacet lidí,“ poznamenal Frgal. Lázně jsou přitom výdělečné, malé vesnici se zhruba 250 obyvateli přináší zisk v řádu stovek tisíc korun.

Ředitelka lázní Věra Hyžďálová dodala, že menší síla pramenů zatím provoz zásadně neovlivnila.

„Procedur s minerální vodou teď není tolik, protože je zima. Na prameny jsem se byla podívat a řekla bych, že po zásahu tečou o něco víc, ale křišťálovou kouli nemám a nevím, jak to bude do budoucna,“ přiznala ředitelka.

Je to arogance, rozčilují se návštěvníci pramenů

Otrávení jsou nicméně pacienti a lidé, kteří si pro minerální vodu do Skalky jezdili.

„Po prodělané závažné nemoci mi voda ze Skalky velmi pomáhala. Potkávám se tam přitom s lidmi, kteří si pro vodu jezdí například až z Vídně. Nechápu, jak si někdo mohl dovolit vrtat v blízkosti lázní. Je to arogance,“ rozčiloval se jeden z pravidelných návštěvníků pramenů.

Majitele nemovitosti, který si průzkumný vrt objednal, se MF DNES ani doma ani v zaměstnání nepodařilo kontaktovat, takže se nemohl vyjádřit.

Chemické složení alkalicko-sirnatých vod ze Skalky je unikátní. Sylvin, který prameny obsahují, nemají v takovém množství žádné jiné české lázně. Minerální vody podobného složení se nachází pouze v Itálii a Rakousku.

Léčivá voda pomáhá pacientům při překyselení a onemocnění žaludku, vředech, zánětlivém onemocnění tlustého střeva a příznivě působí na játra. Další prameny pomáhají při vysokém krevním tlaku, při zánětlivých onemocněních průdušek ledvin a prospívají lidem s cukrovkou. Léčí se zde také pohybové ústrojí a revmatické choroby.

Lázně, které se v roce 2004 dočkaly celkové rekonstrukce za 14 milionů korun, za sebou mají téměř stoletou historii. V místě, kde kdysi býval rybník Bařisko napájený dvěma prameny, je v roce 1928 postavil Vilém Sonevend z Prostějova. O deset let později se přidal další artézský pramen minerální vody o teplotě 23 stupňů, který tryskal do výše až tří metrů.