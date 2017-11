Agónie tršické školy trvá dál, výběrové řízení nového ředitele nepřineslo

„Žádný z uchazečů nebyl vhodný, takže obec bude pravděpodobně vyhlašovat další kolo výběrového řízení,“ řekla Leona Stejskalová, starostka obce, která školu zřizuje.

Stávajícímu řediteli Vachutkovi končí funkční období na konci prosince. Poté až do doby, než se obci podaří vybrat nového šéfa, povede devítiletku statutární zástupce.

„Je v kompetenci ředitele, aby určil odpovědnou osobu. My (zastupitelstvo obce, pozn. red.) s ním o tom teprve budeme jednat,“ vysvětlila Stejskalová.

Nejasné je i další působení Vachutky ve škole. „Do 31. prosince je ředitel, potom se uvidí, jak to bude,“ podotkla starostka.

Jaromír Vachutka potvrdil, že se konkurzu na ředitele účastnil. Co bude se školou po Novém roce, nechtěl ještě komentovat.

„Nemám zatím zprávy od obce. Paní starostka by mě měla informovat, jak všechno bude dál,“ uvedl Vachutka.

Jeho protikandidát Málek je v současnosti řadovým učitelem tršické školy. Z místa zástupce ředitele jej Vachutka odvolal v době, kdy školou otřásala kauza učitelky Fabianové.

Škola se stala známou kvůli případu dozoru na děti ve sprchách

Kantorka prvního ročníku dostala v červnu 2016 okamžitou výpověď kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování chlapců z její třídy. Toho se podle ředitele Vachutky dopouštěla během týdenního pobytu na škole v přírodě v Jeseníkách tím, že po chlapcích při večerní hygieně vyžadovala, aby si umývali také intimní partie těla.

Případ se dostal až k soudu, na který se obrátila Fabianová se žalobou pro neplatnost výpovědi. Jak okresní, tak odvolací krajský senát jí dal za pravdu a konstatoval, že nic závadného nespáchala (o očištění učitelky zde). Ředitel Vachutka se závěry soudu nesouhlasí a stále ještě zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Lhůta je do poloviny prosince, na rozhodnutí je ještě dost času,“ konstatoval. Svůj postoj vysvětluje tak, že nebojuje jen za vlastní školu, ale i všechny ostatní.

„Rozsudek by narušil školní akce. Uvádí totiž, že neexistuje žádný právní předpis, kterým by byla omezena hygiena dětí. To ale neznamená, že by bylo povoleno úplně všechno,“ popsal krátce poté, co Krajský soud v Ostravě v září zamítl odvolání školy.

Kauza je specifická tím, že za učitelku nařčenou ze sexuálního obtěžování dětí se postavili rodiče tehdejších prvňáčků. Tvrdí, že zvýšený dohled nad hygienou svých dětí po kantorce vyžadovali. Po jejím propuštění z Tršic dokonce přehlásili své potomky do školy v sousedních Doloplazech, která Fabianovou zaměstnala.

Případ se také podepsal na pedagogickém sboru školy. Část kantorů veřejně podpořila ředitele Vachutku, další zhruba polovina učitelů naopak po obci žádala jeho odvolání, ale neuspěla (o neúspěšném pokusu podrobně zde). Vztahy ve škole dodnes nejsou ideální.

„Mezi učiteli panuje napětí. Velice mě to mrzí, ale atmosféra nenahrává tomu, abychom tam nechali své dítě,“ potvrdil nedávno Jan Březovský, který se kvůli kauze vzdal funkce místostarosty obce a svého syna rovněž vozí do Doloplaz.