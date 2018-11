Senátní volby na Prostějovsku navzdory záměně obálek platí, rozhodl soud

„Návrhy navrhovatelů na neplatnost senátních voleb ve volebním obvodu Prostějov se zamítají,“ uvedl předseda senátu v úterý odpoledne. Soudci uvedli, že několika způsoby přepočítali zpochybněné hlasy, výsledek voleb to ale nikdy nezměnilo.

„Stále by znamenal postup paní doktorky Chalánkové do druhého kola, protože byl mezi nimi rozdíl pěti hlasů, avšak pochyby se týkaly jen tří,“ shrnul soudce Petr Mikeš.

Senátní volby zpochybnili u soudu dva voliči ze Slatinek. Vzhledem k průběhu je označili za zmatečné, byť sami uvedli, že si nemyslí, že komise jednala s cílem volby ovlivnit.

Jeden z nich také namítal, že urna nebyla řádně zapečetěná, což ale podle soudu nebylo dostatečně prokázáno. Požadovali proto zrušení výsledku voleb a pro členy komise také zákaz vykonávat tuto funkci při budoucích volbách, i to ale soud odmítl.

Soud vyslechl několik členů volební komise včetně předsedkyně a místopředsedkyně. Ty zopakovaly, že k záměně obálek došlo kvůli tomu, že komise přehlédla jednu krabici s obálkami, a protože se bála, že obálek pro komunální volby bude nedostatek, rozhodla se obálky prohodit, neboť obálek pro senátní volby bylo více.

Chybějící krabice byla následně objevena, komise ale nicméně dostala pokyn pokračovat v nesprávném způsobu, aby byl dodržen jednotný průběh voleb.

Advokát senátorky Chalánkové poukázal na to, že komise všechny voliče o záměně obálek informovala a že počet neplatných hlasů nebyl vyšší než při předchozích volbách.

Platnost komunálních voleb potvrdil jiný soud už minulý týden

U soudu se mimo jiné řešily i drobné nesrovnalosti ve volební dokumentaci, kdy se například o jednu obálku lišil deklarovaný a skutečný počet, a také nejasnost v oficiálním a neoficiálním kontrolním seznamu voličů u dvou lidí se stejným příjmením.

Ve Slatinkách lidé v říjnových volbách vkládali do žlutých obálek určených pro senátní volby lístky s kandidátkami do zastupitelstva, a hlasy uchazečům o Senát vhazovali do uren v šedých obálkách. Změnu barvy nicméně komise dodržela po celé hlasování a voliče o záměně obálek.

Krajský soud v Brně už minulý týden potvrdil platnost výsledků komunálních voleb v obci, o stížnostech na senátní ale rozhodoval Nejvyšší správní soud.

Na prvním místě senátních voleb v tomto okrsku skončila v prvním kole dosavadní senátorka Božena Sekaninová z ČSSD. Mimořádně těsný výsledek ale byl na druhém a třetím místě. Do druhého kola postoupila nezávislá kandidátka Jitka Chalánková, která o pouhých pět hlasů předstihla Irenu Blažkovou z hnutí ANO. Ve druhém kole pak vyhrála a stala se senátorkou.

Jak připomněla ČTK, situací ve Slatinkách se zabýval také Krajský soud v Brně, v jehož kompetenci jsou komunální volby. Ten konstatoval, že komise postupovala zmatečně, nicméně volby ponechal v platnosti.

Započítal nicméně 22 hlasů, původně považovaných za neplatné kvůli tomu, že byly v jiných (formálně správných) obálkách, než určila komise. Složení zastupitelstva to ale neovlivnilo. Podle dostupných informací by se měl krajský soud zabývat ještě jednou stížností.