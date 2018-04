Města objevila sociální sítě a učí se moderní komunikaci s občany

Například v Olomouci sleduje městský Facebook pravidelně na 16 tisíc lidí, Instagram má přes 6 tisíc sledujících. „Počet lidí využívajících moderní formy komunikace stále roste,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Experti však upozorňují, že se jednoznačně nedá říct, že čím více komunikačních kanálů samosprávy mají, tím jsou otevřenější.

„Svědčí to spíš o tom, že se město víc zajímá o názory občanů, což je rovněž pozitivní,“ sdělil odborník na využití moderních prostředků komunikace Filip Zikmund. Podle něj je zapojení širokého spektra informačních kanálů velmi důležité.

„Dává to prostor různým skupinám občanů, které logicky netíhnou k jedné formě. Z tohoto pohledu jednoznačně vedou sociální sítě a mezi nimi Facebook. Nejde totiž o jednostranné sdělení ze strany města nebo od občanů, ale je to především práce se zpětnou vazbou, tedy pokud má tato komunikace plnit vše, co se od ní očekává,“ vysvětlil Zikmund.

Konec třicetidenních úředních lhůt, radnice odpovídají týž den

Potvrzuje to například zábřežská radnice, která má na svém Facebooku téměř tři tisíce fanoušků.

„Občané nám zasílají různé pozvánky na akce, fotografie města, ale i důležité podněty. Sportovci s námi sdílejí jejich úspěchy a hasiči zásahy. Z mnoha komentářů a reakcí je poznat lokální patriotismus. Informace leckdy sdílí i více než deset tisíc lidí,“ říká šéfka komunikace zábřežské radnice Lucie Mahdalová.

Ta má ve městě na starosti i moderní formy komunikace. S informací, kterou chce dát město na vědomí, je podle ní potřeba pracovat.

„Stejná informace nebo článek má jinou podobu na webových stránkách, jinou ve zpravodaji a úplně odlišnou pak na sociálních sítích. Důležité bylo pochopit, že lidé nechtějí strohé informace a úřední oznámení,“ vysvětlila Mahdalová s tím, že radnici se prostřednictvím sociálních sítí lépe komunikuje s lidmi.

„Odpovídáme pokud možno ještě týž den, pokud je potřeba zjišťovat na odborech další informace, tak nejdéle do pěti dnů. Nejsou zde žádné třicetidenní úřední lhůty pro odpověď,“ popsala Mahdalová.

Zábřeh dává Filip Zikmund na svých školeních za vzor. „V Zábřehu si uvědomují jako málokde, že interakce s občany posouvá město výrazně kupředu. Je to dobrý příklad, jak sociální sítě využívat,“ vyzvedl Zikmund. Město dokonce pozvalo své facebookové přátele na neformální setkání s vedením města.

Vede Facebook, žádané jsou i mobilní aplikace

Některá jiná města v kraji sice nemají svůj Facebook, ale vsází na možnosti privátních stránek poskytujících informace.

„My využíváme místo Facebooku Prostějovské novinky. Nevidíme žádný rozdíl mezi využíváním vlastních, či cizích stránek. Naše informace jdou na tento ‚Facebook‘ hned,“ popisuje mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Na radnicích v Olomouckém kraji se však shodují, že Facebook je v současnosti informační kanál číslo jedna. V poslední době jsou ve městech stále žádanější také aplikace do chytrých mobilů.

„Oboustranně je hodně užitečná aplikace Zmapuj to, kam lidé posílají své podněty ohledně rozbitých cest, zeleně, rozbitých značek. Objevuje se tam řada podnětů na zlepšení. Město se vždycky snaží co nejdřív reagovat,“ sdělila mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Podle ní lidé často využívají aplikaci Česká obec, kam radnice posílají krátké aktuální informace.

Přestože se moderní formy komunikace na radnicích prosazují stále častěji, města nezanevřela ani na tradiční informační zpravodaje v papírové podobě. Například Šumperk vydává zpravodaj jednou za 14 dní v nákladu asi 14 tisíc výtisků, zdarma ho dostane každá šumperská domácnost.