Vraždu policisty při fingovaném oběšení potrestal soud 18 lety vězení

Rozsudek, který padl v nepřítomnosti obou obžalovaných, poslal čtyřiatřicetiletého Česlava Hurinu za vraždu do vězení na 18 let. Za mřížemi přitom bude ještě déle, neboť se mu trest přičte k osmi letům, které dostal už dříve za jinou trestnou činnost.

Druhý obžalovaný a tehdejší kolega zemřelého policisty Rudolf Bajtek, který čelil obžalobě z neposkytnutí pomoci, dostal podmíněný tříletý trest se zkušební dobou čtyři roky.

„Neexistuje jiný důkaz, že by oběť zemřela jinak, než oběšením,“ řekl při zdůvodnění rozsudku soudce Martin Lýsek.

Stěžejním důkazem byla Bajtkova výpověď. „Soud nicméně nepřistupoval k této výpovědi nekriticky,“ uvedl soudce. Soud mimo jiné řešil, zda byl policista opravdu zoufalý a chtěl spáchat skutečnou sebevraždu.

Fingovaná sebevražda měla být ochranou před inspekcí

Třiatřicetiletý policista zemřel na začátku února 2015, pár dní poté, co po něm bylo vyhlášeno pátrání. V té době ho prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli jeho podezřelým aktivitám a vazbám na jeho známého Hurinu, který byl údajně jeho informátorem z podsvětí a i díky němu si připsal několik úspěchů.

Hurina podle obžaloby přišel kvůli problémům policisty s inspekcí s nápadem předstírané sebevraždy na mostě na periferii Olomouce s tím, že se pak policista dostane na psychiatrii a tím se vyhne vyšetřování. Domluvili se, že muž policistu vzápětí odřízne, ten ho však místo toho nechal viset a utekl.

Spolu s Hurinou byl obžalovaný bývalý policista Rudolf Bajtek (v bílé košili) a to za neposkytnutí pomoci. (snímek z dřívějšího soudního jednání).

Hurina, kterému hrozilo za vraždu až dvacet let vězení, před soudem odmítl vypovídat. Bajtek naopak potvrdil verzi o fingované sebevraždě i to, že Hurina nakonec nechal poškozeného na laně viset.

„Měl jsem ho odřezat já, ale nesouhlasil jsem s tím. Nevěřil jsem tomu, že by se něco takového mohlo stát, že by to mohli udělat. Po deseti až patnácti minutách přišel Hurina s tím, že se to posralo a že si to hodil,“ popsal Bajtek.

Případ kriminalisté na samém počátku prověřovali jako sebevraždu, vyšetřování se poté ujali detektivové z olomoucké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu a začali odkrývat podezřelé okolnosti. Nakonec dospěli k závěru, že za smrtí poškozeného stojí právě Hurina. Zločin se detektivům podařilo objasnit téměř po třech letech.

Celá situace je o to paradoxnější, že zemřelý policista byl necelý rok před svou smrtí oceněn Nadací bezpečná Olomouc za záchranu sebevraha. Muže zahlédl na střeše obytného domu ve Wolkerově ulici, jak leží polovinou těla na okraji střechy a druhou polovinou visí ze střechy dolů.

Policista tehdy přivolal hasiče s plošinou a sám rychle vběhl do domu a dostal se až na střechu. Bez jištění sjel po úzké hraně střešního štítu až k okraji střechy, kde se mu podařilo jednou rukou muže obejmout, druhou rukou se přidržoval za kabel antény a čekal na pomoc. Oba muže poté hasiči dostali za pomoci výškové plošiny v pořádku na zem.