Chtěla mě osamostatnit od rodičů, řekl muž obžalovaný ze škrcení partnerky

Šnévajs chtěl podle obžaloby loni 3. srpna svoji partnerku nejdříve zadusit polštářem na pohovce, kde spali, ale rozmyslel si to a začal ji škrtit rukama. Žena se bránila, posléze však upadla do bezvědomí. Podle státní zástupkyně Ivety Eichlerové se Šnévajs domníval, že přítelkyně, která nezemřela jen shodou náhod, se s ním chce rozejít.

Šnévajs se u soudu přiznal. Uvedl, že svého činu lituje, a omluvil se. Podle něj po něm přítelkyně chtěla, aby si našel byt v Prostějově a osamostatnil se od rodičů, což nezvládl. V osudný den, kdy po druhé ráno na ženu podle spisu zaútočil, se na byt měli jít podívat.

„Ona se začala bránit, škrábala mě, volala o pomoc. Když se přestala bránit, dal jsem ruce pryč. Pak se probrala a já jí podal telefon, aby zavolala policii,“ řekl soudu obžalovaný. Uvedl také, že se už několik let léčí na psychiatrii a bere léky na uklidnění.

Napadená žena čin popsala obdobně. „Ucítila jsem, jak mi sahá na krk. Nejdříve jemně, pak silněji, ale nebylo to nic surového, nechápala jsem to. Pak přidal na síle. Bránila jsem se, chtěla jsem se uvolnit. Pak jsem cítila, že už nemám sil se bránit a že asi dojde k tomu konci. To už jsem ztratila vědomí,“ uvedla.

Se Šnévajsem se podle svých slov sblížila zhruba před třemi lety, kdy se do obce přistěhovala. Po čase u ní muž začal bydlet, ale jeho rodiče, kteří na něj měli vliv, s tím nesouhlasili. I proto chtěla, aby si našel byt v Prostějově, který by pak sloužil oběma.

Soudce Tomáš Kurfiřt po přečtení listinných důkazů odročil další jednání na čtvrtek.