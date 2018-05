Soud snížil muži obžalovanému z otcovraždy trest za přípravu vraždy tety

Proti původnímu rozsudku se odvolal pouze obžalovaný. Odmítal, že by vraždu tety plánoval a žádal své osvobození. Soudci to však zamítli, podle nich o jeho vině svědčí řada důkazů.

„Nalézací soud se však blíže nezabýval osobou obžalovaného a také skutečností, že jeho jednání dospělo pouze do fáze přípravy. Ve věci jsou splněny podmínky pro uložení mimořádně sníženého trestu,“ uvedla soudkyně Renáta Sobalová. Soud si kvůli tomu nechal vypracovat i posudek ohledně jeho chování z vazební věznice.

„Za přiměřený a odpovídající nám přichází v úvahu trest ve výši osm let. Na druhou stranu bude náprava obžalovaného sjednána ve věznici se zvýšenou ostrahou, nikoliv v mírnějším typu věznice,“ doplnila soudkyně.

Dvaačtyřicetiletý Nárožný, kterému za pokus o vraždu hrozilo dle základní trestní sazby 12 až 20 let vězení, začal podle obžaloby vraždu tety plánovat na podzim 2015, kdy mu soud nařídil, aby se vystěhoval z domu. Muž měl údajně několik verzí, nakonec chtěl ženu zabít palcátem.

U soudu zazněl téměř dvouhodinový projev obžalovaného

Pomoci mu měla jeho známá, právě ona ale nakonec vše oznámila policii, a stala se tak korunní svědkyní. Věci, které měly být při vraždě použity, policisté našli při domovní prohlídce.

Nárožný však slova svědkyně popíral a tvrdil, že šlo o křivé obvinění. Odvolací soud ve středu v téměř dvouhodinovém proslovu zahrnul ze své strany řadou námitek a žádal zproštění. Napadl například roli ženy, která o jeho údajných plánech policii informovala. Prohlásil, že jej svědkyně křivě obvinila kvůli tomu, že jej obrala o peníze. Soudci to však odmítli.

Kromě toho Nárožný označil za nesmyslný i motiv činu, ze kterého byl obžalován.

„Co je motivem zabít někoho v dědickém řízení? Teta má tři děti, které by nastoupily na její místo,“ argumentoval. Ani s tím ale soud nesouhlasil.

„Motivem nebylo hledat konečné řešení majetkových záležitostí, ale odložit konečné řešení majetkových sporů, které byly vedeny mezi ním a ženou, která měla být předmětem připravované vraždy,“ uvedla soudkyně.

Muž už roky čelí obžalobě z vraždy otce a jeho manželky

Pavel Nárožný stanul před soudem poprvé již v červnu 2011 kvůli obžalobě z vraždy svého otce a jeho tehdejší manželky. Pár zmizel v listopadu 2009, zůstaly po něm jen krvavé stopy na zdech v domě. Původně byla spolu s ním obžalována i mužova matka, ta už ale mezitím zemřela.

Olomoucký krajský soud Nárožného třikrát zprostil obžaloby z vraždy manželů, rozhodnutí vždy zrušil olomoucký vrchní soud, naposledy v dubnu 2016. Kauza se nakonec dostala do Ostravy, její projednání totiž vrchní soud nařídil jinému senátu.

Případ je v současné době odročen na neurčito, soud totiž čekal právě na ukončení řízení v kauze přípravy vraždy tety. Ani ta ale zřejmě není definitivně uzavřena.

„Jsme nespokojení, podle nás je to jen kosmetická úprava, protože jsme bojovali hlavně o to, aby byl můj klient zproštěn obžaloby, případně aby odvolací soud uznal vady, které jsme namítali, a vrátil věc ke krajskému soudu nebo do přípravného řízení. Na sto procent budeme podávat dovolání,“ řekl Nárožného obhájce Richard Frommer.