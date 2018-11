Soud zprostil vojáka obžaloby za zásah „bévépéčka“ při cvičení na Libavé

Soud nakonec konstatoval, že se při osudném cvičení sešlo více pochybení, na která zjednodušeně řečeno Kulišťák neměl vliv či za ně on sám nemohl. Není proto možné ho či kohokoli jiného označit jako hlavního jednoznačného viníka.

„Je možné dojít k závěru, že k jednání pana obžalovaného přistupují další významné příčiny, které de facto zeslabují dané zavinění na tolik, že soud pana obžalovaného obžaloby zprostil,“ podotkla soudkyně olomouckého okresního soudu Markéta Langerová s tím, že v obžalobě popsaný skutek není trestným činem.

U soudu tak vyšlo najevo, že těmito v řeči advokátů „významnými příčinami“ byl fakt, že na bojových vozidlech při nočním cvičení nesvítila obrysová světla a také skutečnost, že dvě ze tří posádek BVP nerozuměly či neuposlechly rozkaz a pokračovaly v jízdě.

Kulišťákův vůz přitom zůstal - i kvůli poruše kanonu - stát na místě, posléze zasažené BVP se proto dostalo před něj do míst, kam mohla vést střelba.

Pro zproštění obžaloby byl při svém závěrečném návrhu také státní zástupce Jaroslav Rašendorfer. Uvedl, že při dokazování v případu vyplynula řada nedostatků, a to jak na straně velení celého cvičení, tak i samotných osádek bojových vozidel.

„Tato porušení se nashromáždila, ve výsledku vedla k tomu škodlivému nechtěném následku. Mám za to, že nelze spolehlivě dospět k závěru, že Marcel Kulišťák je osobou, která by za to měla být postižena. Nelze ho jednoznačně označit za viníka,“ popsal Rašendorfer, který si nicméně nakonec ponechal lhůtu na zvážení odvolání.

Střelce a řídícího střeleb soud osvobodil hned napoprvé

Kulišťákův obhájce Zdeněk Kopečný byl s verdiktem spokojen. „Dosáhli jsme toho, co jsme chtěli od začátku. Jsou to skoro dva roky, co obžalovaný musel žít v nejistotě. Ta dneškem končí. Soud i za přispění soudu druhého stupně uznal naše argumenty,“ řekl.

„Mám za to, že je to tak, jak to od začátku mělo být. Není nutné v každém případě u každé nešťastné náhody či neštěstí hledat za každou cenu viníka. Tady je na místě to, jak to skončilo. To jest, že trestněprávně za tu osudnou souhrnu náhod nemá nést zodpovědnost,“ dodal.

Podle prvního rozsudku prvoinstanční soudu nesl vinu za incident pouze Kulišťák, kterého okresní soud potrestal za ublížení na zdraví z nedbalosti roční podmínkou se zkušební dobou na rok a půl. Naopak střelce z Kulišťákova vozu a řídícího střeleb hned napoprvé zprostil obžaloby, což navrhoval nakonec i státní zástupce.

Střelec si totiž podle soudu nemohl zasaženého vozu zavčas všimnout, protože ze své pozice má omezený výhled vpravo. Řídící střeleb, který měl na věži střelnice na starost dodržení zásad bezpečnosti, zase podle předložených důkazů nemohl kvůli špatné viditelnosti, vzdálenosti a nedostatečnému výhledu vlivem terénu zpozorovat, že jeden z vozů zůstal pozadu. Věž je totiž umístěna stranou od drah, po které vozy jely, v nevhodném úhlu.

Kulišťák kromě hrozby trestu čelil i nároku na náhradu škody vymáhaném ministerstvem obrany. To po něm žádalo za poničení bojového vozidla pěchoty a léčbu zraněných kolegů 2,2 milionu korun, krajský soud ale už v polovině července tento požadavek zamítl.

Neštěstí se stalo ve středu 18. května 2016 ve 21:45 při cvičných střelbách. Trojice BVP vyrazila vedle sebe ve třech drahách v jedné řadě proti terčům, po stranách je dělilo 50 až 70 metrů. Za úkol měli nejprve střelbu z kanonu z místa, poté za jízdy z kulometu.

Zasažené vozidlo se v osudnou chvíli dostalo více než dvě stě metrů před obrněnce, jehož velitelem byl Marcel Kulišťák. Jeho vůz se zdržel kvůli technickým problémům s třicetimilimetrovým kanonem, takže zahájil palbu později než ostatní BVP, která však mezitím pokračovala v jízdě. Při zásahu utrpěli zranění dva mladí desátníci, jeden přišel o ruku a nohu.