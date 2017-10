Muž dostal sedm let vězení, podle soudu zbil družku a kopal jí hrob

Krajský soud v Olomouci poslal na sedm let do vězení Libora Hekeleho, který podle žalobce spáchal dva agresivní útoky v Měrotíně. Při jednom napadl svou družku a zbil ji do bezvědomí. Žena uvedla, že když se probrala, hloubil vedle ní na zahradě díru a prohlásil, že to je její hrob.