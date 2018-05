Lidé nám obrovsky pomohli, říká matka čtyř dětí rok po vyhoření bytu

„Už jsme se vrátili do běžného života, byť se občas stále vynoří nějaká situace, kdy se ukáží hlavně psychické následky. Třeba když děti nezvládly jít na ohňostroj. Tohle ale asi ještě bude vyžadovat nějakou dobu,“ popisuje Helena Wagnerová.

„Teď kolem toho výročí to samozřejmě bylo trochu krušnější, protože člověk se neubrání vzpomínkám a trochu se mu to vrátí. Ale vyrazili jsme třeba na hasičskou stanici ještě poděkovat. Snad už to teď necháme za sebou. Byl to hektický rok, spousta zařizování, stěhování, vypořádávání se s následky a hlavně s nejistotou ať už ohledně bydlení nebo výše škody,“ dodává žena.

V pondělí 24. dubna 2017 z hořícího bytu zachránila kromě dětí a psa jen kabelku s doklady. Rodině zůstalo pouze pár kusů oblečení v sušárně a kola v kolárně, vše ostatní zničil oheň a kouř. O bydlení přišla úplně, protože požár způsobily děti, což vedlo ke zrušení nájemní smlouvy.

Nakonec se ale rodina mohla na zhruba čtyři měsíce uchýlit do náhradního bydlení, které jí poskytlo město. Tím získala čas na hledání nového místa pro život, což nebylo jednoduché.

„Vše bylo obsazené, nebo nad naše finanční možnosti. Nakonec se objevil byt, který byl sice v docela špatném stavu, ale my už si nemohli dovolit čekat, až majitel udělá rekonstrukci. Takže jsme se nastěhovali a základní věci tam vyřešili díky penězům ze sbírky. Navíc aspoň platíme nižší nájem, což bude asi do budoucna hodně důležité,“ popisuje matka dětí ve věku tři, sedm, devět a dvanáct let.

Rodině v nouzi pomohla radnice, škola i charita

Radnice jí kromě ubytování také bezplatně přistavila kontejner na zničené věci, škola zase věnovala náhradní pomůcky pro děti. Město navíc spolu s místní charitou uspořádalo finanční a materiální sbírku, do které se zapojila více než stovka lidí. Přinesli třeba oblečení či nádobí.

„Byla to obrovská pomoc. Je těžké popsat, jaké to je, přijít téměř o všechno a druhý den se vzbudit s tím, že nemáte ani oblečení pro děti. A najednou během velmi krátké doby jsme ty základní věci zase měli - co na sebe, z čeho jíst a tak. Všem ještě zpětně moc děkuji, jsme za to opravdu vděční,“ shrnula Wagnerová.

Z věcné sbírky si přitom rodina nakonec vybrala jen část věcí, pro kterou měla využití. Zbytek zůstal charitě pro jiné lidi v nouzi.

„Myslím si, že jen díky pomoci lidí jsme se tolik posunuli vpřed. Nedokážu si představit, jaké by to jinak bylo. Asi bychom se z toho vzpamatovávali možná ještě dnes. Člověk neví, jaké to je, dokud to nezažije. Jaký efekt má třeba jen to, že přijde paní a přinese vám oběd. Takhle na mě celá situace pořádně dolehla vlastně až po nějakém čase víc než na začátku,“ doplnila žena.

Konečný účet za požár přišel po roce, přesahuje půl milionu

Před sebou má ještě stále jeden z výrazných následků požáru, který likvidovalo pět jednotek hasičů a kvůli němuž bylo nutné evakuovat sto obyvatel panelového domu. Tím je placení škod, oheň totiž způsobila neopatrnost dětí při hře se sirkami.

„Dcery si postavily bunkr z dek a peřin. Chvíli poté, co jsem je zkontrolovala, ta starší vytáhla sirky, které prý našla, jenže při zapalování je upustily. Vyběhly z pokoje s tím, že hoří. Rychle jsem napustila půl kýblu vody, ale když jsem přiběhla do pokoje, hořela už celá patrová postel a začínala i knihovna. Takže pak už jsme jen utíkali ven, burcovali sousedy a volali hasiče,“ popsala už dříve Wagnerová chvíle, které rodině změnily život.

Celkový účet nakonec dostala od pojišťovny až nedávno. Částka je téměř 600 tisíc korun, což výtěžek peněžní sbírky přesahující lehce 100 tisíc ani zdaleka nepokryje.

„Z těch peněz jsme navíc zaplatili třeba kauci nového bytu, základní opravy a nákup vybavení. Bude to boj, když jsem sama s dětmi. Snad se dohodneme na nějakém splátkovém kalendáři, ale i tak to v mém případě znamená spoustu let splácení,“ shrnula žena. Podle ní přitom existovala možnost, že by rodina mohla začít znovu žít bez vidiny mnohaletého splácení škody.

„Dostali jsme nabídku od jedné nadace, že by na své náklady opravila vyhořelý byt a my bychom tak nemuseli splácet škodu pojišťovně ani hledat nové bydlení. Bohužel majitelé bytu na to nepřistoupili,“ vysvětlila Wagnerová proč rodinu i nadále čekají nelehké časy.